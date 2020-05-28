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Asya borsaları karışık seyretti

28.05.2020 10:36

Son güncelleme : 28.05.2020 10:43
Asya borsalarında bir süredir gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına dair gelişmeler izlenmeye  devam ederken, Asya tarafında Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi  güçlendirmek için çıkarmak istediği "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası"na ilişkin  haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cai Licien, Hong Kong'a yönelik  yabancı müdahalelere karşı gerekli önlemleri alacaklarını belirterek, "Hong Kong,  Çin'in özel idari bölgesidir. Ulusal güvenliği savunmak merkezi otoritenin  sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Hong Kong'un siyasi açıdan artık  Çin'den bağımsız olmadığına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiklerini açıkladı. Öte  yandan ABD, Çin'in söz konusu yasayı çıkarma girişimini ''uluslararası barış ve  güvenliği ilgilendiren küresel bir endişe'' olduğu gerekçesiyle Birleşmiş  Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşımak istemesine, Çin karşı çıktı.

Gelişmelerin ardından bir süredir Asya tarafında gözlenen karışık  seyrin bugün de devam ettiği görüldü. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 artışla 21.916 puandan günü  tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 107,9 seviyelerine  yükseldi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükselişle 2.846 puandan  kapandı. Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1,4 primle 32.060 puanda  seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 düşüşle 23.028 puanda ve  Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 kayıpla 2.029 puanda bulunuyor.




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