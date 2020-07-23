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Asya borsaları karışık seyretti

23.07.2020 10:32

Son güncelleme : 23.07.2020 10:37
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.



AA

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını  artırdığını ancak ABD hükümetinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısının  tedarikine yönelik Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması  BioNTech ile anlaşma yapmasının piyasalarda olumlu karşılandığını kaydetti.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü yüzde 0,3  azalışla 3.322 puandan tamamladı. Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,56 değer kaybıyla 2.216  puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 artışla 38.081,73  puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 25.223 puanda  seyrediyor.

Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle pay piyasalarında işlem  gerçekleşmezken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 107,09 seviyelerinde  dengelendi.




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