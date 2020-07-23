Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
23.07.2020 10:32
Son güncelleme : 23.07.2020 10:37
AA
Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını artırdığını ancak ABD hükümetinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısının tedarikine yönelik Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile anlaşma yapmasının piyasalarda olumlu karşılandığını kaydetti.
Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü yüzde 0,3 azalışla 3.322 puandan tamamladı. Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,56 değer kaybıyla 2.216 puandan tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 artışla 38.081,73 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 25.223 puanda seyrediyor.
Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle pay piyasalarında işlem gerçekleşmezken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 107,09 seviyelerinde dengelendi.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
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|Açılış
|: 118.714
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|Önceki Kapanış
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10:216,8499
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|Değişim
|: -0,02%
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|: 6,8950
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|: 6,8910
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|Açılış
|: 412,80
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|Önceki Kapanış
|: 412,36
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413,19
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|592,90
|1.520.196
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|117.176
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|4.122.368
|% 9,95
|
|FRIGO
|29,62
|1.387.134
|% 9,95
|
|TKURU
|33,58
|278.748
|% 9,95
|
|KPHOL
|4,32
|169.625
|% -10,00
|
|DERAS
|5,76
|7.238.711
|% -6,49
|
|DENGE
|2,07
|213.251
|% -4,17
|
|CELHA
|13,00
|131.403
|% -3,49
|
|KUTPO
|40,04
|7.863.385
|% -3,38
|
|ASELS
|34,48
|339.572.972
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,37
|255.045.614
|% 0,01
|
|KRDMD
|3,16
|122.463.196
|% 1,28
|
|GSDHO
|2,45
|91.298.692
|% 2,08
|
|SASA
|13,86
|89.602.212
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,37
|255.045.614
|% 0,01
|
|KRDMD
|3,16
|122.463.196
|% 1,28
|
|GSDHO
|2,45
|91.298.692
|% 2,08
|
|IHLGM
|1,78
|64.243.934
|% 2,89
|
|GSRAY
|2,64
|63.941.998
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6883
|8,7318
|% -0,13
|
|Frank
|7,3457
|7,3900
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8206
|1,8298
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,54
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|27,00
|
|Tam
|2.762
|2.775
|6,40
|
|Yarım
|1.341
|1.357
|3,20
|
|Çeyrek
|673
|679
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,90
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,02
|5,03
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,52
|44,52
|0,24
|