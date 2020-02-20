GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Asya borsaları karışık seyretti

20.02.2020 12:59

Son güncelleme : 20.02.2020 12:59
Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.



AA

Çin'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin  120'ye, kesinleşen vaka sayısı ise 11 bin 864'ünün durumu ciddi olmak üzere 74  bin 576'ya yükseldi. 

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28-29 Ocak'taki toplantısına ilişkin  tutanaklarda koronavirüs tehdidinin, küresel büyüme görünümüne yönelik yeni bir  risk olarak takip edildiği belirtilirken, Uluslararası Para Fonu (IMF) da  yayımladığı raporda, salgın nedeniyle orta vadede küresel ekonomik büyümenin  tarihi ortalamaların altında kalacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini sınırlamak amacıyla Çinli  yetkililer ise önlem almaya devam ederken, bugün Çin Merkez Bankası (PBoC) 1 yıl  vadeli faizi 10 baz puan, 5 yıl vadeli faizi ise 5 baz puan indirerek sırasıyla  yüzde 4,05 ve yüzde 4,75'e düşürdü.

Bu gelişmelerle Japon yeninin dolar karşısındaki değer kaybı hızlandı.  Dolar/yen paritesi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 110,3 seviyesinin  kırılması sonrası 111,8 ile 29 Nisan 2019'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 artarak  3.030,15 puan olurken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükselerek günü  23.479,15 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,08 primle 41.345,52 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 27.600,40 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,67 azalışla 2.195,50 puanda seyrediyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:44118.221
Değişim :  -0,82% |  -975,26
Açılış :  119.289  
Önceki Kapanış :  119.196  
En Yüksek
119.350 En Düşük
117.838
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIPAZ 3,49 125.758.247 % 17,51  
HATEK 9,60 12.314.114 % 12,15  
UZERB 2,20 21.501 % 10,00  
NATEN 20,72 76.265.951 % 7,47  
BASCM 3,80 536 % 7,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8383 7,8776 % -0,01  
Frank 6,1712 6,2084 % 0,18  
Riyal 1,6182 1,6263 % 0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.609 1.610 -3,33  
Altın Gr. 315 315 -0,30  
Cumhuriyet 2.090 2.122 12,00  
Tam 2.079 2.131 11,29  
Yarım 1.005 1.031 5,46  
Çeyrek 504 515 2,73  
Gümüş.Ons 18,22 18,27 -0,22  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 -0,04  
B. Petrol 59,20 59,20 0,08  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru