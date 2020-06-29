Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları yeni haftaya düşüşle başladı
29.06.2020 10:19
Son güncelleme : 29.06.2020 10:19
AA
ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılması sonrası vaka sayısında yükseliş yaşanması ve Çin'de halen virüse yakalanan yeni kişilerin olması salgında ikinci dalga endişelerini artırdı.
Söz konusu endişelerle geçen haftanın son işlem gününde ABD ve Avrupa borsalarında değer kayıpları görülürken, negatif havanın yeni haftada Asya borsalarına taşındığı görüldü.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,8 düşerek 2.954 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 2,3 düşüşle 21.995 puandan tamamlanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 107,1 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 azalışla 34.789 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 kayıpla 24.227 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 düşüşle 2.094 puandan sonlandı.
10:03114.620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -48,51
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
114.920
En Düşük
114.432
10:036,8536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8577
En Düşük
6,8453
10:037,7147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0211
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7251
En Düşük
7,6775
10:03390,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,43
|Açılış
|: 390,25
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,50
BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|4.422.792
|% 10,00
|
|VERTU
|5,55
|2.981.915
|% 9,90
|
|ANELE
|4,89
|11.979.892
|% 9,89
|
|VKFYO
|2,93
|2.836.615
|% 7,33
|
|CELHA
|10,94
|1.296.302
|% 6,21
|
|MEGAP
|4,00
|55.584
|% -8,47
|
|MEGAP
|4,00
|55.584
|% -8,47
|
|DAGI
|6,16
|1.237.704
|% -7,78
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|ODAS
|2,57
|134.689.816
|% 2,80
|
|ISFIN
|4,18
|55.191.410
|% 0,24
|
|TSPOR
|7,83
|43.369.596
|% -4,04
|
|KRDMD
|3,06
|41.504.851
|% 0,66
|
|GARAN
|8,19
|36.184.899
|% -0,36
|
|ODAS
|2,57
|134.689.816
|% 2,80
|
|KRDMD
|3,06
|41.504.851
|% 0,66
|
|ZOREN
|2,03
|27.296.897
|% 0,50
|
|ISFIN
|4,18
|55.191.410
|% 0,24
|
|KARSN
|2,84
|36.127.805
|% 3,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4501
|8,4925
|% 0,21
|
|Frank
|7,2073
|7,2507
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8214
|1,8305
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|0,84
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.550
|9,80
|
|Tam
|2.605
|2.617
|10,10
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|4,90
|
|Çeyrek
|633
|641
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|-0,68
|