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Asya borsaları yeni haftaya düşüşle başladı

29.06.2020 10:19

Son güncelleme : 29.06.2020 10:19
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan  kısıtlamaların kaldırılması sonrası vaka sayısında yükseliş yaşanması ve Çin'de  halen virüse yakalanan yeni kişilerin olması salgında ikinci dalga endişelerini  artırdı.

Söz konusu endişelerle geçen haftanın son işlem gününde ABD ve Avrupa  borsalarında değer kayıpları görülürken, negatif havanın yeni haftada Asya  borsalarına taşındığı görüldü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,8 düşerek 2.954  puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 2,3 düşüşle 21.995 puandan  tamamlanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 107,1 seviyelerinde  dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 azalışla 34.789 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 kayıpla 24.227 puanda seyrederken, Güney  Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 düşüşle 2.094 puandan sonlandı.




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