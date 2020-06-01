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Asya borsaları yükseldi

01.06.2020 10:19

Son güncelleme : 01.06.2020 10:19
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik gelişmeler yakından  takip edilirken, Çinli bilim insanları, hastalığa yönelik aşının yıl sonunda  kullanıma hazır olabileceğini bildirdi.

Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan mayıs ayı imalat sanayi Satınalma  Yöneticileri Endeksi (PMI), 50'nin üzerine çıkarak iyileşmeye işaret etti.

Gelişmeler sonrası, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi  yüzde 2,1 değer kazanarak 2.911 puan oldu.

Japonya'da imalat sanayi PMI, mayısta 38,4 ile yatay bir seyir izlese  de Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,8 artışla 22.062 puandan tamamladı. Dolar/yen  paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 107,6 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,5 artışla 33.541 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,4 yükselişle 23.734 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 1,7 primle 2.065 puanda seyrediyor.




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