Asya borsaları yükseldi













AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik gelişmeler yakından takip edilirken, Çinli bilim insanları, hastalığa yönelik aşının yıl sonunda kullanıma hazır olabileceğini bildirdi.Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan mayıs ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 50'nin üzerine çıkarak iyileşmeye işaret etti.Gelişmeler sonrası, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,1 değer kazanarak 2.911 puan oldu.Japonya'da imalat sanayi PMI, mayısta 38,4 ile yatay bir seyir izlese de Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,8 artışla 22.062 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 107,6 seviyelerine geriledi.Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,5 artışla 33.541 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,4 yükselişle 23.734 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 primle 2.065 puanda seyrediyor.