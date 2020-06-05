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Asya borsaları yükseldi

05.06.2020 09:39

Son güncelleme : 05.06.2020 09:39
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Hafta başından bu yana yükseliş eğiliminde hareket eden Asya  borsalarında, bugün ilk işlem saatlerinde düşüşler görülse de kapanışa yakın  kayıpların telafi edildiği görüldü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün 2.910 puan seviyelerine  gerilemesinin ardından gelen alımlarla yükselişe geçerek, önceki kapanışa göre  yüzde 0,3 artışla 2.927 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 yükselerek günü 22.864 puandan  tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 109,3 seviyelerine  çıktı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 34.106 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 24.535 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 1,6 primle 2.185 puanda seyrediyor.




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