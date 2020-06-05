Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları yükseldi
05.06.2020 09:39
Son güncelleme : 05.06.2020 09:39
AA
Hafta başından bu yana yükseliş eğiliminde hareket eden Asya borsalarında, bugün ilk işlem saatlerinde düşüşler görülse de kapanışa yakın kayıpların telafi edildiği görüldü.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün 2.910 puan seviyelerine gerilemesinin ardından gelen alımlarla yükselişe geçerek, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 2.927 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 yükselerek günü 22.864 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 109,3 seviyelerine çıktı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 34.106 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 24.535 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 primle 2.185 puanda seyrediyor.
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 109.537
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En Düşük
0
18:056,7526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,7900
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|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7648
En Düşük
6,7351
18:057,6861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0282
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
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7,6861
En Düşük
7,6259
18:05371,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,01
|Açılış
|: 371,13
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|Önceki Kapanış
|: 372,13
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373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,60
|255.154
|% 0,00
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|BAYRK
|3,60
|255.154
|% 0,00
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|BAYRK
|3,60
|255.154
|% 0,00
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|BAYRK
|3,60
|255.154
|% 0,00
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5186
|8,5613
|% 0,46
|
|Frank
|7,0469
|7,0893
|% 0,13
|
|Riyal
|1,7928
|1,8018
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-3,94
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|2.409
|2.440
|-7,10
|
|Tam
|2.480
|2.511
|-7,30
|
|Yarım
|1.210
|1.226
|-3,50
|
|Çeyrek
|605
|613
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,28
|40,28
|0,30
|