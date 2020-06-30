Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları yükseldi
30.06.2020 10:41
Son güncelleme : 30.06.2020 10:41
AA
Çin hükümeti, Hong Kong'da uygulanması planlanan ve merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası'nı onayladı.
Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, mayısta işsizlik oranı yüzde 2,9'la beklentilerin üzerinde geldi. Ülkede geçici sanayi üretimi verileri de mayısta aylık yüzde 8,4 ile beklentilerden daha fazla düşüş kaydetti. Haziran ayına ilişkin sanayi üretimi beklentisi ise yüzde 5,7 artış yönünde oldu.
Jeopolitik riskleri artıran Ulusal Güvenlik Yasası'nın onaylanması ve Japonya'da açıklanan negatif verilere karşın Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın sunumu öncesi ABD piyasalarındaki pozitif havanın devralındığı görüldü.
Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artarak günü 22.288 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 107,7 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artışla 2.985 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselişle 2.108 puandan kapandı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 primle 35.121 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kazançla 24.377 puanda seyrediyor.
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En Yüksek
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|: 0,58%
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|Açılış
|: 116.426
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|Önceki Kapanış
|: 115.843
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En Düşük
116.335
10:256,8556
En Yüksek
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|: 0,01%
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|Açılış
|: 6,8650
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|Önceki Kapanış
|: 7,6950
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7,7159
En Düşük
7,6807
10:25390,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 390,79
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|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,03
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|21,22
|7.736.600
|% 9,95
|
|PRKAB
|5,23
|9.338.359
|% 9,87
|
|VKFYO
|3,29
|5.968.622
|% 9,67
|
|ATSYH
|2,18
|13.080
|% 9,00
|
|USAK
|1,70
|46.420.194
|% 8,97
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|GEREL
|5,81
|4.244.053
|% -4,75
|
|DAGI
|5,75
|305.660
|% -4,49
|
|TSPOR
|7,33
|94.195.548
|% -3,43
|
|GARAN
|8,55
|268.478.321
|% 0,23
|
|KRDMD
|3,14
|143.599.446
|% 0,64
|
|AKBNK
|6,14
|140.017.078
|% 0,49
|
|ASELS
|32,28
|124.061.276
|% 0,69
|
|ODAS
|2,48
|119.051.341
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,95
|117.330.679
|% 1,56
|
|ODAS
|2,48
|119.051.341
|% 0,81
|
|KRDMD
|3,14
|143.599.446
|% 0,64
|
|TSKB
|1,31
|54.306.680
|% 0,77
|
|ADESE
|1,92
|63.551.766
|% 4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3907
|8,4328
|% -0,19
|
|Frank
|7,1667
|7,2099
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|0,90
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.626
|26,00
|
|Tam
|2.605
|2.617
|-0,70
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|-0,40
|
|Çeyrek
|633
|641
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,89
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,01
|
|B. Petrol
|41,65
|41,65
|-0,22
|
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