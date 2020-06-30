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Asya borsaları yükseldi

30.06.2020 10:41

Son güncelleme : 30.06.2020 10:41
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Çin hükümeti, Hong Kong'da uygulanması planlanan ve merkezi hükümeti  yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri  yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası'nı onayladı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, mayısta işsizlik oranı yüzde  2,9'la beklentilerin üzerinde geldi. Ülkede geçici sanayi üretimi verileri de  mayısta aylık yüzde 8,4 ile beklentilerden daha fazla düşüş kaydetti. Haziran  ayına ilişkin sanayi üretimi beklentisi ise yüzde 5,7 artış yönünde oldu.

Jeopolitik riskleri artıran Ulusal Güvenlik Yasası'nın onaylanması ve  Japonya'da açıklanan negatif verilere karşın Asya borsalarında, ABD Merkez  Bankası Başkanı Jerome Powell'ın sunumu öncesi ABD piyasalarındaki pozitif  havanın devralındığı görüldü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artarak günü  22.288 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 107,7  seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artışla 2.985 puandan, Güney  Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselişle 2.108 puandan kapandı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 primle 35.121 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kazançla 24.377 puanda seyrediyor.




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