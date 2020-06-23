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ATO`dan Moldova ile ticarette 1 milyar dolar hedefi

23.06.2020 10:46

Son güncelleme : 23.06.2020 10:58
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Moldova ile dış ticaretimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarmak istiyoruz." ifadesini kullandı.



AA

Oda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, Moldova'nın Ankara  Büyükelçisi Dmitri Croitor ile video konferansla görüştü.

Türkiye ile Moldova arasındaki ticareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın belirlediği hedef doğrultusunda geliştirmek için çalışmalar  yürüttüklerini belirten Baran, serbest ticaret anlaşmasının buna imkan verdiğini  vurguladı.

Baran, Moldova ile yaklaşık 600 milyon dolarlık dış ticaret  yapıldığını hatırlatarak, "Bunu yeterli bulmuyoruz, Moldova ile dış ticaretimizi  1 milyar dolar seviyesine çıkarmak istiyoruz. Ticarette ne kadar iyi olursak  siyasette de o kadar söz sahibi oluruz. Ankara Ticaret Odası olarak ülkelerimizin  arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için her zaman yanınızdayız."  değerlendirmesinde bulundu.




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