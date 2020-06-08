Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı.
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
08.06.2020 11:53
Son güncelleme : 08.06.2020 11:53
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 372 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 azalışla 12.727 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 düşerek 6,441 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 7.839 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 5.151 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalarak 20.124 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1300, sterlin/dolar paritesi 1,2690 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, cuma günü yüzde 3'ü aşan artışlar kaydeden Avrupa borsalarının yeni haftaya düşüşle başladığını ifade etti.
11:38110.849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 826,71
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
110.934
En Düşük
110.157
11:386,7837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7844
En Düşük
6,7485
11:387,6705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0393
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
11:38369,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,67
|Açılış
|: 369,46
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,10
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|27,50
|7.699.642
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|1.681.731
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|46.528.117
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.582.174
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.120.568
|% 9,98
|
|CASA
|20,78
|57.332
|% -9,97
|
|SODSN
|11,71
|32.378
|% -9,85
|
|ATSYH
|1,60
|13.280
|% -9,09
|
|KPHOL
|3,17
|22.190
|% -8,12
|
|EKIZ
|6,15
|664.095
|% -8,07
|
|GARAN
|8,38
|559.705.689
|% 1,09
|
|EKGYO
|1,72
|378.184.848
|% 4,88
|
|THYAO
|12,78
|331.447.524
|% 0,47
|
|ASELS
|32,24
|261.623.802
|% 1,13
|
|GSRAY
|3,64
|261.333.476
|% 4,30
|
|EKGYO
|1,72
|378.184.848
|% 4,88
|
|GSRAY
|3,64
|261.333.476
|% 4,30
|
|GARAN
|8,38
|559.705.689
|% 1,09
|
|PETKM
|3,81
|159.783.083
|% 1,06
|
|IHLAS
|0,75
|30.764.018
|% 2,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5721
|8,6150
|% 0,32
|
|Frank
|7,0149
|7,0571
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8005
|1,8095
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|10,30
|
|Altın Gr.
|369
|370
|2,79
|
|Cumhuriyet
|2.400
|2.432
|-15,50
|
|Tam
|2.470
|2.510
|-8,60
|
|Yarım
|1.206
|1.220
|-9,60
|
|Çeyrek
|603
|610
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|0,48
|