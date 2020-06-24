Avrupa borsaları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın etkisiyle güne satıcılı başladı.
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
24.06.2020 10:43
Son güncelleme : 24.06.2020 10:43
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 366 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 azalışla 12.447 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 düşerek 6.280 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 7.399 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 4.986 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalarak 19.773 puan oldu.
Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1310, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 kayıpla 1,2500 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Avrupa ve ABD'de dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, imalat sanayisi ve hizmet sektöründe toparlanmanın beklentilerden güçlü olduğunu göstermesine karşın Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artışların oluşturduğu endişelerin bugün pay piyasalarını baskıladığını ifade etti.
Salgına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.
10:28115.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 139,52
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
115.187
10:286,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8593
En Düşük
6,8413
10:287,7525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7652
En Düşük
7,7404
10:28390,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,85
|Açılış
|: 390,13
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
390,92
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,87
|6.584.220
|% 7,27
|
|DIRIT
|1,34
|117.641
|% 7,20
|
|UZERB
|6,10
|75.000
|% 6,46
|
|KSTUR
|46,98
|13.248
|% 5,43
|
|TURGG
|47,28
|1.235.786
|% 3,37
|
|YONGA
|24,30
|26.050
|% -10,00
|
|BMELK
|4,14
|35.016
|% -9,21
|
|BAYRK
|8,53
|626.341
|% -5,01
|
|ETILR
|2,70
|14.899
|% -3,57
|
|RTALB
|33,86
|14.223.760
|% -3,20
|
|ODAS
|2,19
|58.092.720
|% 0,92
|
|PGSUS
|56,00
|24.554.641
|% 0,27
|
|IHLGM
|1,53
|19.708.643
|% 1,32
|
|PEKGY
|8,20
|14.425.916
|% -3,19
|
|KUYAS
|2,17
|14.302.818
|% 2,36
|
|ODAS
|2,19
|58.092.720
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,53
|19.708.643
|% 1,32
|
|BERA
|4,31
|11.099.769
|% 2,13
|
|HLGYO
|2,06
|4.701.662
|% 0,00
|
|OYAKC
|6,70
|12.351.147
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5463
|8,5891
|% 0,00
|
|Frank
|7,2266
|7,2701
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8224
|1,8315
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|1,23
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.532
|2.545
|7,00
|
|Tam
|2.598
|2.610
|7,20
|
|Yarım
|1.266
|1.277
|3,50
|
|Çeyrek
|635
|639
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,00
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|0,07
|
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