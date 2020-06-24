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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

24.06.2020 10:43

Son güncelleme : 24.06.2020 10:43
Avrupa borsaları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın etkisiyle güne satıcılı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer  kaybıyla 366 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 azalışla 12.447 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 düşerek 6.280 puan, İspanya'da  IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 7.399 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 0,6 gerileyerek 4.986 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalarak  19.773 puan oldu.

Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1310, sterlin/dolar paritesi yüzde  0,2 kayıpla 1,2500 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa ve ABD'de dün açıklanan Satınalma Yöneticileri  Endeksi (PMI) verilerinin, imalat sanayisi ve hizmet sektöründe toparlanmanın  beklentilerden güçlü olduğunu göstermesine karşın Kovid-19 salgınında vaka  sayılarındaki artışların oluşturduğu endişelerin bugün pay piyasalarını  baskıladığını ifade etti.

Salgına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı  sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Almanya'da Ifo endekslerinin  takip edileceğini bildirdi.




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