Avrupa borsaları güne düşüşle başladı













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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,50 değer kaybıyla 429,0 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,52 düşüşle 13.677,88 puanda seyrediyor.İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 azalışla 7.468,13 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,63 kayıpla 9.877,90 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 azalışla 6.082,49 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,52 gerileyerek 24.732,76 puan oldu.Euro/dolar paritesi, dün Mayıs 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan 1,0865'e gerilemesinin ardından bugün 1,0887'den, sterlin/dolar paritesi de 1,2963'ten işlem görüyor.Analistler, Çin'in Hubey eyaletinde son 24 saatte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısında 242 artış olması ve tespit edilen vaka sayısındaki artışın ivme kazanmasıyla piyasaların negatif bir seyir izlediğini ifade etti.Almanya'da açıklanan ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin beklentilere paralel geldiğini aktaran analistler, bugün ayrıca ABD'de TÜFE ve haftalık işsizlik başvuru verilerinin izleneceğini kaydetti.