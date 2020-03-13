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Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı

13.03.2020 12:23

Son güncelleme : 13.03.2020 12:23
Avrupa borsaları, dün tarihinin en sert günlük düşüşünü gerçekleştirmesinin ardından bugüne hızlı yükselişle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 4 kazançla 307,24 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,6 artışla 9.480,78 puanda seyrediyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 6 yükselişle 5.587,97 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 4,4 primle 6.673,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4 artışla 4.234,37 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 6,26 kazançla 15.814,62 puan oldu.

Avrupa borsaları, ABD'nin Avrupa'dan seyahatlere bir ay süreyle  kısıtlama getirmesi, salgında vaka sayısındaki hızlı artış ve Avrupa Merkez  Bankası'nın (ECB) destekleyici adımlarının yeterli olmadığına ilişkin  değerlendirmelerle dün tarihinin en sert günlük düşüşünü gerçekleştirdi.

Dün, Almanya'da DAX endeksi yüzde 12,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi  yüzde 10,87, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 12,28 ve İtalya'da MIB 30 endeksi  yüzde 16,92 düşüş kaydetti.

Analistler, dünkü düşüşün ardından bugün gelen tepki alımlarıyla  Avrupa borsalarında hızlı yükselişler görüldüğünü belirterek, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına haber akışının ve piyasalara etkisinin izleneceğini ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da şubat TÜFE aylık yüzde 0,4, yıllık da yüzde 1,7 artarak beklentileri karşıladı.




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