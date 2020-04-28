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Avrupa borsaları güne karışık başladı

28.04.2020 11:00

Son güncelleme : 28.04.2020 11:00
Avrupa borsaları açılışta karışık bir seyir izliyor.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 336 puanda seyrederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 10.661  puanda bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 5.842 puan, İspanya'da  IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 6.718 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2  azalışla 4.497 puan olurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 17.508  puanda seyrediyor.

Euro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2430  seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik  aktivitenin normalleşmesine yönelik gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu  belirterek, merkez bankalarının faiz kararları öncesi pay piyasalarının karışık  seyrettiğini ifade etti.

Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye başlarken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte  inşaat, imalat ve toptan ticaret faaliyetlerinin gevşetileceği "2. aşamanın" 4  Mayıs'ta başlayacağını duyurmasının ardından kamuoyundan gelen eleştiriler  üzerine tamamen normale dönülmesi için ülkede henüz uygun koşulların olmadığını  söyledi.

Bugünün veri takviminde ise ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi öne çıkıyor.




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