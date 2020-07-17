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Avrupa borsaları güne karışık başladı

17.07.2020 11:05

Son güncelleme : 17.07.2020 11:05
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artarak  372 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 12.919 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 6.257 puanda,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalışla 7.423 puanda, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 0,1 düşüşle 5.079 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1  değer kaybıyla 20.320 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1393, sterlin/dolar paritesi  yatay seyirle 1,2553 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Euro Bölgesi liderlerinin bugün üzerinde görüşmeye  başlayacağı 750 milyar euroluk yardım fonuna ilişkin haber akışının pay  piyasalarının seyrinde etkili olacağını söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark Routte plana karşı çıkarken, yardım fonu  konusunu ilk kez dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ay sonuna  kadar planın onaylanmasını umduğunu belirtmişti.

Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve  Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini  bildiren analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber  akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti.




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