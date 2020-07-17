Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Avrupa borsaları güne karışık başladı
17.07.2020 11:05
Son güncelleme : 17.07.2020 11:05
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artarak 372 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 12.919 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 6.257 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalışla 7.423 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 5.079 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 20.320 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1393, sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,2553 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Euro
Bölgesi liderlerinin bugün üzerinde görüşmeye başlayacağı 750 milyar euroluk yardım fonuna ilişkin haber akışının pay piyasalarının seyrinde etkili olacağını söyledi.
Hollanda Başbakanı Mark
Routte plana karşı çıkarken, yardım fonu konusunu ilk kez dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ay sonuna kadar planın onaylanmasını umduğunu belirtmişti.
Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti.
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
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|Açılış
|: 118.865
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|Önceki Kapanış
|: 118.808
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118.916
En Düşük
118.361
10:506,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,9040
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|Önceki Kapanış
|: 6,9170
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En Yüksek
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|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 7,8500
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|Önceki Kapanış
|: 7,8800
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7,8188
En Düşük
7,7990
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Açılış
|: 397,11
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|Önceki Kapanış
|: 396,33
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397,30
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|16.487.784
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|99.546
|% 10,00
|
|BFREN
|551,40
|5.948.996
|% 9,99
|
|PKENT
|405,00
|706.320
|% 9,99
|
|YESIL
|19,62
|9.094.360
|% 9,98
|
|ARTI
|1,77
|26.932
|% -8,76
|
|RODRG
|2,37
|3.555
|% -8,49
|
|BASCM
|4,11
|49.320
|% -6,59
|
|AYEN
|6,04
|5.433.661
|% -4,73
|
|ULAS
|5,30
|1.885.747
|% -4,50
|
|SASA
|13,72
|471.552.923
|% 4,57
|
|EKGYO
|2,28
|259.779.015
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,70
|234.307.236
|% 3,98
|
|ASELS
|32,70
|199.115.550
|% -1,10
|
|TRGYO
|4,76
|171.010.177
|% 5,31
|
|EKGYO
|2,28
|259.779.015
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|87.166.854
|% -0,79
|
|ODAS
|2,89
|148.716.296
|% 0,35
|
|GUSGR
|4,70
|234.307.236
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,35
|93.919.788
|% -0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5848
|8,6279
|% 0,01
|
|Frank
|7,2328
|7,2763
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8234
|1,8325
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|3,90
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.650
|2.690
|-8,00
|
|Tam
|2.659
|2.672
|5,20
|
|Yarım
|1.291
|1.307
|2,60
|
|Çeyrek
|647
|654
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,09
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,33
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