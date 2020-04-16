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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

16.04.2020 11:01

Son güncelleme : 16.04.2020 11:01
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 326 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 artarak 10.382  puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 5.621 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 primle 6.912 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 0,7 kazançla 4.384 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,5 artışla 16.965  puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2500  seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye  etkilerinin sert olacağına ilişkin beklentilere karşın, Avrupa'da ülkelerin salgınla mücadele için alınan tedbirleri gevşetmeye başlamasının etkisiyle pay  piyasalarının alıcılı seyrettiğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel finansal güvenlik ağını daha da  güçlendirmek amacıyla Kısa Vadeli Likidite Hattı'nın (SLL) kurulduğunu  duyururken, ABD Merkez Bankası (Fed) ise dün yayımlanan "Bej Kitap" raporunda  ekonomik faaliyetin ülke genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle "keskin ve ani" bir  şekilde daraldığını belirtti.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun üye ülkelerin uyguladığı  Kovid-19 önlemlerinin belli koşullar altında ve kademeli olarak  kaldırılabilmesini içeren yol haritasını açıkladığını aktaran analistler, dün Almanya'nın alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi kararını verdiğini  hatırlattı.

Analistler bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de konut  başlangıçları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları  başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.





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