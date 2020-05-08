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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

08.05.2020 11:07

Son güncelleme : 08.05.2020 11:07
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alıcılı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 değer  kazanarak 340 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,2 artarak 10.893 puanda  seyrediyor.

İngiltere borsası bugün tatil nedeniyle kapalı bulunurken, İspanya'da  IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 primle 6.784 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9  kazançla 4.543 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 17.402 puan  oldu.

Euro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2380  seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ölü ve vaka  sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve karantina dönemi sonrası ekonomilerin  yeniden açılmasına yönelik iyimserlikle dünya borsalarının pozitif seyrettiğini  ifade etti.

Artan iyimserliğin yanı sıra tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin  merkez bankalarının adımları ile devam ettiğini aktaran analistler, bunun pay  piyasalarını destekleyen bir diğer etken olarak öne çıktığını kaydetti.

Analistler, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin haber  akışının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, bugün ABD'de  yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin  izleneceğini söyledi.

 




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