Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alıcılı başladı.
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
08.05.2020 11:07
Son güncelleme : 08.05.2020 11:07
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 340 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,2 artarak 10.893 puanda seyrediyor.
İngiltere borsası bugün tatil nedeniyle kapalı bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 primle 6.784 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 kazançla 4.543 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 17.402 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2380 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ölü ve vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve karantina dönemi sonrası ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik iyimserlikle dünya borsalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.
Artan iyimserliğin yanı sıra tahvil
faizlerindeki düşüş eğiliminin merkez bankalarının adımları ile devam ettiğini aktaran analistler, bunun pay piyasalarını destekleyen bir diğer etken olarak öne çıktığını kaydetti.
Analistler, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, bugün ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin izleneceğini söyledi.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 394,17
|Açılış
|: 98.903
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|Önceki Kapanış
|: 98.399
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99.514
En Düşük
98.658
10:527,1091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0163
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,1708
En Düşük
7,0621
10:527,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0114
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
10:52392,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,14
|Açılış
|: 392,71
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|6,71
|16.515.054
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|37.404
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|32.560
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|5.537.923
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|63.539.531
|% 9,99
|
|SEYKM
|13,11
|2.632.003
|% -7,87
|
|AYCES
|23,04
|2.304
|% -7,84
|
|PAGYO
|5,11
|5.843.378
|% -5,19
|
|HDFGS
|2,42
|10.280.732
|% -4,35
|
|ULAS
|2,70
|1.274.748
|% -4,26
|
|KRDMD
|2,62
|489.759.734
|% 0,77
|
|GARAN
|8,09
|220.111.849
|% 0,87
|
|HALKB
|5,30
|155.846.284
|% 2,12
|
|PETUN
|23,54
|145.278.308
|% 6,42
|
|AKBNK
|5,68
|112.646.457
|% 0,35
|
|KRDMD
|2,62
|489.759.734
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,17
|109.447.276
|% 1,88
|
|TSKB
|1,05
|33.032.006
|% 1,94
|
|HALKB
|5,30
|155.846.284
|% 2,12
|
|DOHOL
|1,95
|57.402.850
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7729
|8,8169
|% 0,00
|
|Frank
|7,2772
|7,3211
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8847
|1,8942
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|3,63
|
|Altın Gr.
|392
|393
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.566
|-2,90
|
|Tam
|2.587
|2.633
|-3,00
|
|Yarım
|1.262
|1.287
|-1,60
|
|Çeyrek
|629
|644
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,51
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|30,20
|30,20
|0,74
|
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