Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
25.02.2020 12:26
Son güncelleme : 25.02.2020 12:26
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,70 kazançla 414,75 puan oldu. Almanya'da 4. çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre değişmezken, yıllık yüzde 0,3 artarak beklentileri karşıladı. Almanya'da açıklanan verinin ardından DAX 30 endeksi yüzde 0,41 yükselişe 13.086,20 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 artışla 7.177,31 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,08 primle 9.490,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 kazançla 5.810,47 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 23.478,95 puan oldu.
Analistler, piyasalardaki koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelere karşın Avrupa borsalarının güne pozitif bir başlangıç yaptığına dikkati çekti.
İtalya’da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, Avusturya, Çekya ve Macaristan gibi bazı ülkeler, ek tedbirler aldıklarını açıkladı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerini alarma geçiren İtalya'daki Kovid-19 vakalarından dolayı İtalya, Slovenya, Fransa, Avusturya, Almanya ve İsviçre sağlık bakanlarının bugün Roma'da toplanmaları öngörülüyor.
12:11115.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 668,96
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
115.002
12:116,1447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0310
|Açılış
|: 6,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1451
En Düşük
6,0709
12:116,6728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0353
|Açılış
|: 6,6610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6768
En Düşük
6,5938
12:11326,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,15
|Açılış
|: 326,32
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,23
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,03
|19.238.036
|% 18,84
|
|RALYH
|9,08
|18
|% 14,94
|
|MIPAZ
|3,34
|122.013.813
|% 13,61
|
|OYAYO
|2,50
|20.762.202
|% 12,11
|
|GSRAY
|3,98
|100.934.407
|% 10,56
|
|BURVA
|12,01
|7.206
|% -14,21
|
|BASCM
|3,08
|19.364
|% -9,94
|
|JANTS
|61,25
|5.551.813
|% -5,48
|
|TURGG
|50,75
|2.101.529
|% -4,06
|
|BJKAS
|2,94
|13.534.780
|% -2,65
|
|THYAO
|13,86
|963.172.375
|% 0,00
|
|ASELS
|29,38
|553.002.867
|% 2,66
|
|KRDMD
|2,84
|269.131.033
|% 0,35
|
|IPEKE
|10,49
|196.912.065
|% 0,87
|
|KOZAA
|12,83
|195.839.015
|% 0,94
|
|KRDMD
|2,84
|269.131.033
|% 0,35
|
|ODAS
|2,23
|194.787.582
|% 2,29
|
|THYAO
|13,86
|963.172.375
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,31
|67.806.048
|% 0,77
|
|IHLGM
|1,27
|54.064.272
|% 2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9392
|7,9790
|% 0,75
|
|Frank
|6,2528
|6,2905
|% 0,48
|
|Riyal
|1,6300
|1,6381
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|-7,53
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|2.202
|2.235
|69,00
|
|Tam
|2.198
|2.253
|71,02
|
|Yarım
|1.063
|1.090
|34,36
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,17
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,47
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,89
|55,89
|0,12
|
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