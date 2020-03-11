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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

11.03.2020 12:25

Son güncelleme : 11.03.2020 12:25
Avrupa borsaları güne pozitif başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,8 kazançla 342 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,8 artışla 10.665 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,8 yükselişle 6.067 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,3 primle 7.632 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 2,1 artışla 4.736 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 2,3 kazançla  18.284 puan oldu.

Avro/dolar yüzde 0,5 yükselişle 1,1330 ve sterlin/dolar paritesi yüzde  0,2 artışla 1,2940 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin  gelişmeler ve ekonomi yönetimlerinin salgının etkilerini azaltmak için atacağı  destek adımlarının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, pay  piyasalarının güne yükselişle başladığını ifade etti.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 119 bin 248'e yükselirken, salgın  nedeniyle 4 bin 300 kişi hayatını kaybetti. İngiltere Merkez Bankası (BoE) bugün  geçekleştirdiği olağanüstü toplantıyla Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında  Ağustos 2016'dan beri ilk kez faiz indirdi ve politika faiz oranını 50 baz puan  düşürerek yüzde 0,25 seviyesine çekti.

Bankadan yapılan açıklamada finansal piyasa belirsizliği  göstergelerinin aşırı yüksek seviyelere ulaştığı aktarılarak, ekonomik  faaliyetlerin gelecek aylarda kayda değer şekilde azalmasının büyük olasılık  olduğu vurgulandı.

Öte yandan, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Almanya nüfusunun  yüzde 60 ila 70'ine Kovid-19 bulaşabileceğini söylemesi ve İngiltere'de Hasta  Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries'te Kovid-19 tespit edilmesi  dikkati çekti.

Analistler, bugün İngiltere'de ocak ayı sanayi üretimi endeksi ve ABD'de şubat ayı Tüketici Güven Endeksi verilerinin izleneceğini kaydetti.






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