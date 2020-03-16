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Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı

16.03.2020 14:17

Son güncelleme : 16.03.2020 14:17
Avrupa borsaları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin karantina uygulamasının İtalya`dan sonra diğer ülkelerde de başlamasının oluşturduğu tedirginliklerle haftaya sert düşüşle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 5 değer kaybederek 283 puanla Temmuz 2013'ten beri en düşük seviyesine, Almanya'da DAX 30  endeksi de yüzde 5 azalışla 8.730 puana inerek Şubat 2016'dan bu yana en düşük  seviyesinde geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,8 düşerek 5.111 puanla Kasım 2011'den bu yana kaydedilen en düşük değere gerilerken, İspanya'da IBEX 35  endeksi yüzde 4,3 değer kaybederek 6.342 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,5  azalarak 3.935 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 5 gerileyerek 15.140 puan  oldu.

Euro/dolar paritesi yüzde 1,2 artışla 1,1200, sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,5 düşüşle 1,2360 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının Kovid-19 salgınının oluşturduğu panik havasını hafifletmek için attığı genişlemeci ve finansal piyasaları likidite  açısından destekleyen adımlarına karşın İtalya'nın ardından karantina uygulamasının diğer ülkelerde de başlamasının tedirginlik oluşturduğunu ifade  etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 pandemisinin merkez üssünün Avrupa olduğunu açıkladığını ve dünya genelinde vaka sayısının 169 bini aştığını  anımsatan analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam politika faizini  yüzde 0-0,25 aralığına çekmesi ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme  yapacağını duyurmasının da borsadaki satışları azaltmadığını söyledi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), geçen hafta likidite konusunda genişleme adımı attığını ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz indirimi yaptığını belirterek, dün gece yapılan açıklama ile de ECB, Fed, BoE, Japonya Merkez Bankası (BoJ), Kanada Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankası'nın  küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap  hattını genişletme kararı aldığını aktardı.

Bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, ABD'de mart ayı New York Fed imalat endeksi verisinin takip edileceğini bildirdi.






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