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Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

27.04.2020 10:46

Son güncelleme : 27.04.2020 10:46
Avrupa borsaları haftaya alış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,5 değer  kazanarak 335 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,2 artarak 10.562 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 5.830 puan,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,3 primle 6.764 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 1,8 kazançla 4.473 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,4 artışla 17.263  puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2440  seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka artış  hızının ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları kademeli olarak kaldırmasının  etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu hafta  açıklanacak kararlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını aktaran  analistler, merkez bankalarının faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini,  ECB'nin tahvil alım programını artırabileceğinin öngörüldüğüne işaret etti.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin  odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD'de Dallas Fed imalat  endeksinin takip edileceğini kaydetti.




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