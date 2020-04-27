Avrupa borsaları haftaya alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı
27.04.2020 10:46
Son güncelleme : 27.04.2020 10:46
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,5 değer kazanarak 335 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,2 artarak 10.562 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 5.830 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,3 primle 6.764 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,8 kazançla 4.473 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,4 artışla 17.263 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2440 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızının ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları kademeli olarak kaldırmasının etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.
ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu hafta açıklanacak kararlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını aktaran analistler, merkez bankalarının faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, ECB'nin tahvil
alım programını artırabileceğinin öngörüldüğüne işaret etti.
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin takip edileceğini kaydetti.
10:31100.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 1.739,81
|Açılış
|: 100.086
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|Önceki Kapanış
|: 98.759
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100.504
En Düşük
100.086
10:316,9804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0257
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9904
En Düşük
6,9491
10:317,5660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5766
En Düşük
7,5263
10:31385,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,00
|Açılış
|: 385,68
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|16,83
|7.390.373
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|18.032.642
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|4.959.671
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|ULUUN
|11,67
|18.601.853
|% 9,99
|
|POLTK
|78,15
|2.188
|% -7,73
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|BURVA
|16,68
|105.648
|% -4,96
|
|TSPOR
|4,85
|6.790.244
|% -4,90
|
|EUYO
|1,38
|3.653.396
|% -4,83
|
|ASELS
|27,28
|209.863.089
|% 2,25
|
|GARAN
|8,26
|169.557.251
|% 1,72
|
|THYAO
|10,52
|154.589.922
|% 2,43
|
|SOKM
|12,42
|118.223.314
|% 6,24
|
|GUSGR
|3,19
|102.867.186
|% 2,90
|
|YKBNK
|2,07
|74.083.485
|% 2,99
|
|GUSGR
|3,19
|102.867.186
|% 2,90
|
|SKBNK
|1,00
|24.839.428
|% 4,17
|
|ALBRK
|1,25
|26.936.057
|% 2,46
|
|PETKM
|3,52
|72.733.007
|% 1,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6573
|8,7007
|% 0,98
|
|Frank
|7,1445
|7,1876
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8509
|1,8601
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-10,51
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.532
|-5,60
|
|Tam
|2.539
|2.597
|-5,80
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|-2,90
|
|Çeyrek
|620
|634
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,21
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,47
|23,47
|-1,34
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