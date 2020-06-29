Avrupa borsaları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın etkisiyle haftanın ilk işlem gününe İtalya hariç satıcılı başladı.
Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle açıldı
29.06.2020 10:45
Son güncelleme : 29.06.2020 10:45
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 357 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 12.080 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşerek 6.140 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 7.156 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 4.887 puan olurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 19.171 puan seviyesinde bulunuyor.
Euro/dolar paritesi yüzde 0,3 yükselişle 1,1250, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,2 artışla 1,2370 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 10 milyonu, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 500 bini aştığını hatırlatarak, salgında ikinci dalga endişeleriyle pay piyasalarının negatif seyrettiğini söyledi.
Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugün Almanya'da haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin izleneceğini bildirdi.
10:29114.933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 264,98
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.099
En Düşük
114.432
10:296,8537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8577
En Düşük
6,8453
10:297,7108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0172
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7251
En Düşük
7,6775
10:29389,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,70
|Açılış
|: 389,98
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,50
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|4,76
|38.497.948
|% 9,93
|
|VKFYO
|2,97
|12.863.905
|% 8,79
|
|BJKAS
|2,69
|74.124.093
|% 7,60
|
|CELHA
|11,07
|4.102.095
|% 7,48
|
|GRNYO
|2,12
|18.733.410
|% 6,00
|
|MEGAP
|4,00
|55.584
|% -8,47
|
|MEGAP
|4,00
|55.584
|% -8,47
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|DAGI
|6,30
|4.014.506
|% -5,69
|
|ODAS
|2,46
|496.914.001
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,93
|222.655.305
|% 2,12
|
|ISFIN
|4,19
|144.578.285
|% 0,48
|
|KARSN
|2,82
|138.053.888
|% 2,55
|
|TSPOR
|7,72
|127.518.375
|% -5,39
|
|ODAS
|2,46
|496.914.001
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,93
|222.655.305
|% 2,12
|
|KARSN
|2,82
|138.053.888
|% 2,55
|
|ISFIN
|4,19
|144.578.285
|% 0,48
|
|ZOREN
|1,99
|64.037.999
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4467
|8,4890
|% 0,16
|
|Frank
|7,2033
|7,2467
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8212
|1,8304
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,56
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.545
|4,70
|
|Tam
|2.599
|2.611
|4,80
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|2,30
|
|Çeyrek
|631
|640
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,43
|40,43
|-0,50
|