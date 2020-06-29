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Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle açıldı

29.06.2020 10:45

Son güncelleme : 29.06.2020 10:45
Avrupa borsaları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın etkisiyle haftanın ilk işlem gününe İtalya hariç satıcılı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 değer  kaybıyla 357 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 12.080 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşerek 6.140 puan, İspanya'da  IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 7.156 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 0,5 gerileyerek 4.887 puan olurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2  artışla 19.171 puan seviyesinde bulunuyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,3 yükselişle 1,1250, sterlin/dolar  paritesi de yüzde 0,2 artışla 1,2370 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 10 milyonu, virüs  nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 500 bini aştığını hatırlatarak, salgında ikinci dalga endişeleriyle pay piyasalarının negatif seyrettiğini  söyledi.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugün Almanya'da haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin izleneceğini bildirdi.




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