Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları karışık açıldı

30.06.2020 10:56

Son güncelleme : 30.06.2020 10:56
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 kazançla  360 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 artarak 12.253 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşerek 6.208 puan, İspanya'da  IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 7.264 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yatay seyirle 4.944 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 19.412  puan oldu.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,3 düşüşle 1,1210 ve sterlin/dolar paritesi  de yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,2270 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesi ve  merkez bankalarının destekleri ile dün yükseliş eğiliminde hareket eden pay  piyasalarının, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin  endişelerle baskılandığını ifade etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer  almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Euro Bölgesi'nde  enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Başkanı Jerome Powell'ın  konuşmasının takip edileceğini bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:40116.649
Değişim :  0,70% |  806,19
Açılış :  116.426  
Önceki Kapanış :  115.843  
En Yüksek
116.738 En Düşük
116.335
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 3,30 8.186.507 % 10,00  
AKMGY 36,30 4.245.091 % 10,00  
NATEN 21,22 8.115.165 % 9,95  
PRKAB 5,23 9.619.576 % 9,87  
MRGYO 1,82 44.459.617 % 9,64  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3818 8,4238 % -0,29  
Frank 7,1644 7,2076 % -0,19  
Riyal 1,8220 1,8311 % -0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 0,19  
Altın Gr. 390 391 -0,18  
Cumhuriyet 2.529 2.549 -2,10  
Tam 2.603 2.615 -2,20  
Yarım 1.265 1.279 -1,10  
Çeyrek 632 640 -0,50  
Gümüş.Ons 17,84 17,88 0,02  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 -0,00  
B. Petrol 41,66 41,66 -0,21  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru