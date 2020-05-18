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Avrupa borsaları sert yükselişle açıldı

18.05.2020 10:43

Son güncelleme : 18.05.2020 10:43
Avrupa borsaları, güne sert yükselişle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,56 değer  kazanarak 333,36 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,09 artarak 10.684,30  puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,16 yükselişle 5.925,30 puan,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,56 primle 6.576,00 puan, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 1,98 kazançla 4.362,15 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,62  artışla 16.952,50 puan oldu.

ABD'de geçen hafta negatif faiz tartışmalarına "üzerinde düşündüğümüz  bir araç değil" diyerek nokta koyan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome  Powell, hafta sonu yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik  toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini ve halen  belirsizliklerin çok yüksek olduğunu kaydetti.

Analistler, Avrupa'da salgında vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme  kaybetmesinden cesaret alan hükümetlerin karantina tedbirlerini adım adım  kaldırdığına dikkati çekti.

Avusturya'da önlemleri gevşetme sürecinde üçüncü adım olarak bugünden  itibaren ilköğretim okullarında eğitime yeniden başlanacak. İtalya'da kişisel  bakım merkezleri, kuaförler, restoranlar, barlar, pizzacılar, dondurmacılar ve  pastaneler bugünden itibaren yeniden açılırken, İspanya'da da normalleşme  sürecinde ikinci aşamaya geçileceği bildirildi.

Bu hafta veri gündeminin görece zayıf olduğunu kaydeden analistler,  çarşamba günü Euro Bölgesi'nde enflasyon, cuma günü ise imalat sanayi Satınalma  Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.




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