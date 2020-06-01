Avrupa borsaları yükselişle açıldı













AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer kazanarak 354 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 6.162 puanda seyrediyor.Almanya borsası bugün resmi tatil nedeniyle kapalı bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,1 primle 7.243 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 kazançla 4.762 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 artışla 18.447 puan oldu.Euro/dolar paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,3 artışla 1,1140, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,5 kazançla 1,2410 seviyelerinden işlem görüyor.Analistler, ekonomilerin yeniden açılması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong ile ilgili açıklamalarının ABD-Çin arasındaki tansiyonu düşürmesinin etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.Öte yandan, ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestoların gündemin odağına yerleştiğini aktaran analistler, protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle başkent Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini anımsattı.Analistler, perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası toplantısından ekonomiyi destekleyecek adımların devamının beklendiğini belirterek, gün içerisinde dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.