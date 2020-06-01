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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

01.06.2020 10:54

Son güncelleme : 01.06.2020 10:54
Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalmasının etkisiyle haftanın ilk işlem gününe alıcılı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer  kazanarak 354 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 6.162  puanda seyrediyor.

Almanya borsası bugün resmi tatil nedeniyle kapalı bulunurken,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,1 primle 7.243 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 1,4 kazançla 4.762 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 artışla  18.447 puan oldu.

Euro/dolar paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,3 artışla  1,1140, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,5 kazançla 1,2410 seviyelerinden işlem  görüyor.

Analistler, ekonomilerin yeniden açılması ve ABD Başkanı Donald  Trump'ın Hong Kong ile ilgili açıklamalarının ABD-Çin arasındaki tansiyonu  düşürmesinin etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis  şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestoların gündemin  odağına yerleştiğini aktaran analistler, protestolarda yaşanan şiddet olayları  nedeniyle başkent Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini anımsattı.

Analistler, perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası  toplantısından ekonomiyi destekleyecek adımların devamının beklendiğini  belirterek, gün içerisinde dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma  Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.




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