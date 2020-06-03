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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

03.06.2020 10:54

Son güncelleme : 03.06.2020 10:54
Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 değer  kazanarak 363 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 artarak 12.147 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 6.275 puan,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 primle 7.467 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 1,1 kazançla 4.914 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 artışla  19.239 puan oldu.

Avro/dolar yüzde 0,5 kazançla 1,1220, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,4  yükselişle 1,2600 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu  hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestoların gündemin odağındaki yerini  koruduğunu belirterek, ekonomilerin yeniden açılması ve makroekonomik verilerdeki  toparlanmanın etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.

Bugün Çin'de açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi  (PMI) verilerinin beklentilerin çok üzerinde arttığını aktaran analistler, gün  içerisinde ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü PMI ile Avrupa'da işsizlik verilerinin  takip edileceğini kaydetti.




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