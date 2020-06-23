Avrupa borsaları güne alıcılı başladı.
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
23.06.2020 10:33
Son güncelleme : 23.06.2020 10:33
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 365 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 artarak 12.359 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.272 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 7.391 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 4.976 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 19.602 puan oldu.
Euro/dolar paritesi haftanın ikinci işlem gününde de yükselişini sürdürerek yüzde 0,3 kazançla 1,1290 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,2490 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızının yükselmesine karşın ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağına ilişkin beklentilerin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.
Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğüne işaret eden analistler, gün içerisinde Avrupa ve ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere ABD'de yeni konut satış verilerinin de izleneceğini kaydetti.
10:17116.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 916,63
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
10:176,8526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8594
En Düşük
6,8383
10:177,7342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0256
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7397
En Düşük
7,6969
10:17385,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,75
|Açılış
|: 385,54
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|2,46
|4.469.275
|% 7,89
|
|SALIX
|11,30
|54.703
|% 5,61
|
|RTALB
|37,34
|11.311.352
|% 4,54
|
|PEKGY
|8,04
|4.112.467
|% 4,42
|
|DERAS
|6,65
|5.430.683
|% 4,23
|
|EGCEY
|1,37
|325.141
|% -1,44
|
|OYAKC
|6,68
|30.601.281
|% -1,33
|
|BAYRK
|9,05
|17.245.479
|% -1,31
|
|MTRYO
|2,40
|1.575.789
|% -0,83
|
|UFUK
|4,99
|1.876
|% -0,40
|
|OYAKC
|6,68
|30.601.281
|% -1,33
|
|IHLGM
|1,54
|30.114.881
|% 2,67
|
|SOKM
|13,13
|18.090.347
|% 1,70
|
|BAYRK
|9,05
|17.245.479
|% -1,31
|
|RTALB
|37,34
|11.311.352
|% 4,54
|
|IHLGM
|1,54
|30.114.881
|% 2,67
|
|OYAKC
|6,68
|30.601.281
|% -1,33
|
|BAYRK
|9,05
|17.245.479
|% -1,31
|
|MARKA
|2,46
|4.469.275
|% 7,89
|
|SOKM
|13,13
|18.090.347
|% 1,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5280
|8,5707
|% 0,21
|
|Frank
|7,2139
|7,2574
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8214
|1,8305
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-4,52
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.502
|2.516
|-7,20
|
|Tam
|2.567
|2.580
|-7,30
|
|Yarım
|1.251
|1.262
|-3,60
|
|Çeyrek
|627
|632
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,90
|0,00
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|-0,13
|