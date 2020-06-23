Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

23.06.2020 10:33

Son güncelleme : 23.06.2020 10:33
Avrupa borsaları güne alıcılı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer  kazanarak 365 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 artarak 12.359 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.272 puan,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 7.391 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 0,5 kazançla 4.976 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla  19.602 puan oldu.

Euro/dolar paritesi haftanın ikinci işlem gününde de yükselişini  sürdürerek yüzde 0,3 kazançla 1,1290 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla  1,2490 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka artış  hızının yükselmesine karşın ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağına  ilişkin beklentilerin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer  almayı sürdürdüğüne işaret eden analistler, gün içerisinde Avrupa ve ABD'de  açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere ABD'de yeni  konut satış verilerinin de izleneceğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:17116.107
Değişim :  0,80% |  916,63
Açılış :  115.617  
Önceki Kapanış :  115.190  
En Yüksek
116.162 En Düşük
115.555
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 2,46 4.469.275 % 7,89  
SALIX 11,30 54.703 % 5,61  
RTALB 37,34 11.311.352 % 4,54  
PEKGY 8,04 4.112.467 % 4,42  
DERAS 6,65 5.430.683 % 4,23  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5280 8,5707 % 0,21  
Frank 7,2139 7,2574 % 0,28  
Riyal 1,8214 1,8305 % 0,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.751 -4,52  
Altın Gr. 385 385 -0,95  
Cumhuriyet 2.502 2.516 -7,20  
Tam 2.567 2.580 -7,30  
Yarım 1.251 1.262 -3,60  
Çeyrek 627 632 -1,80  
Gümüş.Ons 17,69 17,72 -0,05  
Gümüş Gr. 3,90 3,90 0,00  
B. Petrol 42,95 42,95 -0,13  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru