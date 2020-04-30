Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri`nin (TLTRO) şartlarını kolaylaştırdığını duyurdu.
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
30.04.2020 15:03
Son güncelleme : 30.04.2020 15:54
AA
ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.
Açıklamada, TLTRO'da faiz oranlarının, Haziran 2020'den Temmuz 2021'e kadar Eurosystem'in refinansman işlemlerinin ortalama faizinden 50 baz puan daha aşağıya çekildiği belirtildi.
ECB'nin Euro
Bölgesi finansal sisteminde likidite şartlarına destek olmak üzere bankalar için yeni bir pandemi refinansman operasyonu başlatacağı bildirilen açıklamada, aylık 20 milyar euro varlık alımına devam edileceği kaydedildi.
ECB, corona virüs salgınının ekonomik etkisine yönelik martta açıkladığı 750 milyar euroluk acil destek programında değişikliğe gitmezken, programda "esnek" olacağını belirtti.
Yeni programlarla ECB'nin amacının, "Euro Bölgesi'nin finans sektöründe likidite dar boğazlarını gidermek" olduğu kaydedildi.
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