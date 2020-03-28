Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi’ndeki bankalara, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekime kadar temettü dağıtmama, hisse geri alımı yapmama ve karlarını salgının etkisine karşı ekonomiyi desteklemek için kullanma tavsiyesinde bulundu.
Avrupa Merkez Bankası`ndan bankalara çağrı
28.03.2020 10:55
Son güncelleme : 28.03.2020 10:55
AA
Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, bankaların temettü dağıtımları konusunda yapılan tavsiyenin güncellendiği belirtildi.
Buna göre, ECB, Euro
Bölgesi'ndeki bankalara en azından Ekim 2020'ye kadar hissedarlarına temettü ödememeleri ve hisse geri alımı yapmamaları çağrısı yaptı.
Açıklamada, ECB’nin bankalardan hane halkına, KOBİ’lere ve büyük şirketlere kredi sağlamaya devam etmesini beklediği ifade edildi.
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|
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|
|PGSUS
|34,54
|376.437.090
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|22.058.889
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|
|COSMO
|2,20
|90.554
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|MPARK
|13,77
|50.689.930
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|
|ORMA
|3,51
|45.442
|% -10,00
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|FRIGO
|8,46
|274.396
|% -10,00
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|DARDL
|4,08
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|% -9,93
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|RTALB
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|THYAO
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|ASELS
|23,12
|741.070.388
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|ECILC
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|642.623.006
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|
|KOZAA
|8,89
|376.517.291
|% -9,38
|
|IHLGM
|0,90
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|% 7,14
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|IHLAS
|0,47
|78.956.110
|% 2,17
|
|ODAS
|1,27
|190.668.212
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,88
|251.427.146
|% -3,09
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0183
|8,0585
|% 3,04
|
|Frank
|6,7534
|6,7940
|% 2,11
|
|Riyal
|1,7135
|1,7221
|% 0,91
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.627
|1.629
|-1,48
|
|Altın Gr.
|336
|336
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
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|Gümüş.Ons
|14,44
|14,49
|0,09
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|Gümüş Gr.
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|0,04
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|B. Petrol
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