Avrupa piyasaları düşüşle açıldı, Asya düşüşle kapandı













AA

Çinin Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgını sebebiyle ülke genelinde 2,700den fazla kişinin öldüğü, salgından etkilenenlerin sayısının da 80 bine yaklaştığı belirtildi.



ASYA



Covid-19 salgınından etkilenen 1,200den fazla vakanın bulunduğunu doğrulayan Güney Kore, Çinin ardından vaka sayısı en fazla olan ülke oldu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise organizatörlerden spor ve kültürel etkinlikleri ertelemelerini ya da iptal etmelerini istedi. Abe, salgının yayılmasını durdurmanın şu an en önemli öncelikleri olduğunu da ifade etti.