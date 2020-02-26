Covid-19 salgının küresel boyutta yayılmaya devam etmesiyle artan endişelerin ardından Avrupa piyasaları düşüşle açılırken, Asya düşüşle kapandı.
Avrupa piyasaları düşüşle açıldı, Asya düşüşle kapandı
26.02.2020 14:11
Son güncelleme : 26.02.2020 14:12
AA
Çinin Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgını sebebiyle ülke genelinde 2,700den fazla kişinin öldüğü, salgından etkilenenlerin sayısının da 80 bine yaklaştığı belirtildi.
ASYA
Covid-19 salgınından etkilenen 1,200den fazla vakanın bulunduğunu doğrulayan Güney Kore, Çinin ardından vaka sayısı en fazla olan ülke oldu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise organizatörlerden spor ve kültürel etkinlikleri ertelemelerini ya da iptal etmelerini istedi. Abe, salgının yayılmasını durdurmanın şu an en önemli öncelikleri olduğunu da ifade etti.
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