Avrupa piyasalarında `Almanya` etkisi













DHA

Almanya'da, Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde kapanan küçük perakendeciler dışındaki, restoranlar, barlar, jimnastik salonları gibi işletmeler kapalı kalmaya devam ederken, okulların kısmi açılışları da 4 Mayıs'ta başlayacak.Avrupa'da, salgından en çok etkilenen İspanya ve İtalya dahil bazı ülkelerde Covid-19 kaynaklı ölümlerde ciddi düşüşler yaşanması piyasalarda risk iştahını artırdı.Buna karşılık, özellikle seyahat kısıtlamalarının sürmesi nedeniyle talepte yaşanan sert düşüşün etkisiyle petrol fiyatlarındaki düşüşler de sürüyor.Bu gelişmelere bağlı olarak açılışta, CAC 40 Endeksi yüzde 0.72, FTSE 100 Endeksi de yüzde 0.14 yükseldi.