Almanya`da küçük perakendecilerin yeniden açılarak çalışmaya başlamaları üzerine, Avrupa borsaları yeni haftaya yükselişle başladı.
Avrupa piyasalarında `Almanya` etkisi
20.04.2020 13:48
Son güncelleme : 20.04.2020 13:48
DHA
Almanya'da, Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde kapanan küçük perakendeciler dışındaki, restoranlar, barlar, jimnastik salonları gibi işletmeler kapalı kalmaya devam ederken, okulların kısmi açılışları da 4 Mayıs'ta başlayacak.
Avrupa'da, salgından en çok etkilenen İspanya ve İtalya dahil bazı ülkelerde Covid-19 kaynaklı ölümlerde ciddi düşüşler yaşanması piyasalarda risk iştahını artırdı.
Buna karşılık, özellikle seyahat kısıtlamalarının sürmesi nedeniyle talepte yaşanan sert düşüşün etkisiyle petrol fiyatlarındaki düşüşler de sürüyor.
Bu gelişmelere bağlı olarak açılışta, CAC 40 Endeksi yüzde 0.72, FTSE 100 Endeksi de yüzde 0.14 yükseldi.
13:3298.631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 451,41
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.281
13:326,9449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9449
En Düşük
6,8741
13:327,5438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
13:32374,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,83
|Açılış
|: 374,35
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
375,71
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|157.876
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|320.594
|% 10,00
|
|BIZIM
|12,23
|77.651.128
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.073.249
|% 9,98
|
|AYCES
|19,29
|970.015
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|5.876.823
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|204.149
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|86.128
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,79
|124.206.820
|% -7,92
|
|IHEVA
|1,72
|24.261.983
|% -4,97
|
|GARAN
|8,40
|451.316.930
|% 0,12
|
|THYAO
|10,54
|394.174.307
|% 0,19
|
|ASELS
|27,40
|388.802.904
|% 1,03
|
|ISFIN
|3,25
|312.979.768
|% 3,50
|
|MGROS
|29,72
|239.654.402
|% 1,92
|
|ISFIN
|3,25
|312.979.768
|% 3,50
|
|YKBNK
|2,01
|156.542.321
|% 0,00
|
|KARSN
|1,53
|113.953.237
|% 4,79
|
|GUSGR
|2,82
|205.414.086
|% 1,44
|
|ODAS
|1,51
|95.814.701
|% 2,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6171
|8,6604
|% -0,25
|
|Frank
|7,1323
|7,1753
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8422
|1,8514
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-7,68
|
|Altın Gr.
|374
|374
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.457
|-66,40
|
|Tam
|2.473
|2.532
|-64,50
|
|Yarım
|1.201
|1.230
|-33,20
|
|Çeyrek
|603
|615
|-16,60
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,95
|26,95
|-1,13
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