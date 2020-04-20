GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa piyasalarında `Almanya` etkisi

20.04.2020 13:48

Son güncelleme : 20.04.2020 13:48
Almanya`da küçük perakendecilerin yeniden açılarak çalışmaya başlamaları üzerine, Avrupa borsaları yeni haftaya yükselişle başladı.



DHA

Almanya'da, Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde kapanan küçük perakendeciler dışındaki, restoranlar, barlar, jimnastik salonları gibi işletmeler kapalı kalmaya devam ederken, okulların kısmi açılışları da 4 Mayıs'ta başlayacak.

Avrupa'da, salgından en çok etkilenen İspanya ve İtalya dahil bazı ülkelerde Covid-19 kaynaklı ölümlerde ciddi düşüşler yaşanması piyasalarda risk iştahını artırdı.

Buna karşılık, özellikle seyahat kısıtlamalarının sürmesi nedeniyle talepte yaşanan sert düşüşün etkisiyle petrol fiyatlarındaki düşüşler de sürüyor.

Bu gelişmelere bağlı olarak açılışta, CAC 40 Endeksi yüzde 0.72, FTSE 100 Endeksi de yüzde 0.14 yükseldi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:3298.631
Değişim :  0,46% |  451,41
Açılış :  98.662  
Önceki Kapanış :  98.180  
En Yüksek
99.267 En Düşük
98.281
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 2,42 157.876 % 10,00  
EGCYH 0,33 320.594 % 10,00  
BIZIM 12,23 77.651.128 % 9,98  
ISGSY 5,51 11.073.249 % 9,98  
AYCES 19,29 970.015 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6171 8,6604 % -0,25  
Frank 7,1323 7,1753 % -0,12  
Riyal 1,8422 1,8514 % 0,15  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.676 1.676 -7,68  
Altın Gr. 374 374 -1,44  
Cumhuriyet 2.403 2.457 -66,40  
Tam 2.473 2.532 -64,50  
Yarım 1.201 1.230 -33,20  
Çeyrek 603 615 -16,60  
Gümüş.Ons 15,13 15,16 -0,05  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,01  
B. Petrol 26,95 26,95 -1,13  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru