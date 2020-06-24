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Babalar Günü harcamaları 3 kat arttı

24.06.2020 11:06

Son güncelleme : 24.06.2020 11:06
Pandemi nedeniyle online alışverişlerde yükseliş sürerken, bu yıl Babalar Günü`nde de hediyeler internetten alındı.



Babalar Günü haftasında yapılan harcamalar geçen yıla kıyasla yüzde 192 artarken, en çok harcama artışının yaşandığı ürün kategorisi ise teknoloji oldu.

BDDK tarafından 2016'da yetkilendirilen, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ödeme kuruluşu PayTR, Babalar Günü haftasında yapılan harcamalara ilişkin verileri açıkladı.

Açıklanan verilere göre Babalar Günü haftasında internetten alışveriş hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 kat arttı.

2019'un aynı dönemiyle karşılaştırıldığında online alışverişlerde adet bazında yüzde 94, tutar bazında ise yüzde 192 yükseliş gerçekleşirken, en yoğun alışveriş yapılan saat dilimi ise 17:00-18:00 arası oldu. Bir başka deyişle mesai bitmeden alışverişler tamamlandı.

ORTALAMA HARCAMA TUTARI 234 TL ARTTI

Verilere göre en çok harcama yapılan kategori “teknoloji” oldu. Geçen yıla göre bu kategoride yüzde 550 artış yaşandı. İkinci sırada yüzde 176'lık artışla “giyim”, üçüncü sırada ise yüzde 191 artışla “kozmetik” kategorileri yer aldı. En dikkat çeken artış ise “otomotiv aksesuarları”nda oldu. Yüzde 321'lik oranda bir artış gerçekleşen bu kategori, dördüncü sıraya yükseldi.

Ortalama harcama tutarı ise geçen yıla göre 234 TL artarak 864 TL olurken, en çok harcama yapılan şehirler sırasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara oldu. Bursa ve Antalya'da ise geçtiğimiz yıla göre ortalama yüzde 25'lik bir artış gerçekleşti.

"TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDE TALEP ARTIŞ ORANI YÜZDE 550"

PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Bu yıl Babalar Günü haftasında geçen yıla kıyasla önemli artışlar gözlemledik. Tüm veriler, pandemi sürecinde tüketicilerin internetten alışverişe yöneldiğini gösteriyor. Teknoloji ürünlerinde yaşanan yüzde 550'lik artış, özellikle bu süreçte hayatımızın pek çok alanının dijital ortama kaydığını gösteriyor.”




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