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Bakan açıkladı! Dev ihracat treni yola çıktı

18.04.2020 10:41

Son güncelleme : 18.04.2020 10:47
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’de üretilen ihracat malzemelerini Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’a götürecek olan 82 konteynerden oluşan 940 metrelik trenin, Kars’tan Gürcistan’a doğru hareket ettiğini bildirdi.



AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, trenin Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'ndan kardeş ülkelere gideceğine işaret ederek, “Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nda şu ana  kadar işletilen en uzun tren olan bu dev ihracat treni 9 gün içerisinde tüm yükü ulaştırmış olacak.” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip  corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birçok ülkenin dış ticaretinin büyük  sekteye uğradığını söyledi.

Bu noktada Türkiye’nin tüm tedbirleri alarak ve insan temassız olarak  demir yolu üzerinden bölge ticaretinin sürdürülmesinde önemli rolü olduğunu  belirten Karaismailoğlu, “Özellikle bu süreçte bölgedeki birçok ülke ticareti  Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı üzerinden yapmaya başladı. Şu anda da  Kovid-19 tedbirleri kapsamında temassız ve yüksek dezenfekte işlemlerine  tutularak demir yolunda önemli miktarda yük taşınıyor.” diye konuştu.

Kardeş ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’a da  yüklerin Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı üzerinden ulaştırıldığını anlatan  Karaismailoğlu, bu kapsamda hattın açılışından bu yana en fazla yükü taşıyan en  uzun trenin de Kars’tan yola çıktığını bildirdi.

”BAKÜ-TİFLİS-KARS HATTINDA İŞLETİLEN EN UZUN TREN”

Bakan Karaismailoğlu, İzmir, Adana, Mersin, Kocaeli ve Kütahya’da  üretilen ihraç malzemelerini taşıyan trenin 82 konteynerden oluştuğunu ve 940  metre uzunluğunda olduğunu belirtti. Söz konusu trenin, Bakü-Tiflis-Kars hattında  şu ana kadar işletilen en uzun tren olma özelliğini taşıdığını dile getiren  Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Kars’tan hareket eden tren, ilk durağı olan Gürcistan’a doğru yola  çıktı. Hat üzerindeki diğer ülkelerde de yüklerini bırakacak olan tren, 9 gün  sonunda Özbekistan’a ulaşacak. 9 gün içerisinde tüm yükleri ulaştırmış olacak.  Kovid-19 tedbirleri nedeniyle birçok ülke ihtiyaçlarını tedarik edemez oldu. Bu  dev trenle kardeş ülkelerimize Türk malı ürünlerle ihtiyaçlarını da ulaştırmış  olacağız. Trende temizlik malzemelerinden otomotiv sanayi ürünlerine kadar birçok  kalem malzeme bulunuyor. Tüm taşıma işlemleri tamamen insan temassız ve yoğun  dezenfekte işlemlerine tabi tutularak yapılıyor.”

“İRAN’LA 100 BİN TON KARŞILIKLI YÜK TAŞINDI”

Bakan Karaismailoğlu, Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilanından sonra  İran kara yolu taşımacılığının da durdurulduğunu anımsattı.

Söz konusu karar sonrasında İran’ın ihtiyaçlarının karşılanmasının  yanı sıra İran üzeri Asya ülkeleri ticaretinin de Bakü-Tiflis-Kars hattına  kaydırıldığını ifade eden Karaismailoğlu, “Corona virüs gerekçesiyle eşyaların  ülke kara yolu geçişlerinde sınırlama geldiği andan itibaren gerekli tedbirleri  aldık. Bakü-Tiflis-Kars hattında seferlerin tekrar başlatıldığı 3 Mart’tan bugüne  kadar İran ile karşılıklı yaklaşık 3 bin vagon ile 100 bin ton, Bakü-Tiflis-Kars  hattından ise bin 350 vagon ile yaklaşık 55 bin ton taşıma yaptık.” dedi.





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