GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bakan açıkladı! Elektriğe yeni tarife geliyor

05.02.2020 11:26

Son güncelleme : 05.02.2020 11:52
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcılar için bir tarife üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Şu anda TBMM`nin ilgili komisyonunda tarife üzerinde çalışılıyor. Meclisimizin takvimine göre süreç tamamlanacak. Sonrasında EPDK ilgili tarifeyi yayınlayacak. Böylece isteyen aboneler tedarik şirketleri vasıtasıyla bu tarifeden yararlanabilecek" dedi.



AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Jeotermal Kongresi'nde elektrikte kurulu güç içinde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının artırılması için yatırımların devam  ettiğini söyledi.

"Mottomuz daha çok yerli, daha çok yenilenebilir, hedefimiz ise  bağımsız enerji, güçlü Türkiye" diyen Dönmez, geçen yıl sonu itibarıyla  elektrikte kurulu gücün 91 bin 300 megavata yükseldiğini, üretimin yüzde 62’sinin  yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını anımsattı.

Dönmez, yenilenebilir enerjide kurulu gücün 44 bin 767 megavata  ulaştığını ve bu miktarın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarıyla  daha da artacağını ifade etti.

JEOTERMALDE HEDEF DÜNYA LİDERİ OLMAK

Bakan Dönmez, jeotermalde kurulu gücün 2000'li yılların başında sadece  15 megavat olduğunu ve geçen yıl sonu itibarıyla bunun 1525 megavata yükseldiğini  bildirdi.

Türkiye'nin jeotermalde kurulu güçte Avrupa'da birinci, dünyada  dördüncü sıraya yükseldiğini anlatan Dönmez, "Şimdi hedefimiz daha yüksek.  Jeotermal kaynaklı kurulu güçte dünyada birinci olacak ve Avrupa ile de farkı  giderek açacağız. Halen ön lisans aşamasında olan projelerimiz var. Bunları da  dikkate aldığımızda jeotermalde kurulu gücümüzü yakın bir zamanda 2 bin  megavatlara seviyesine yükselteceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dönmez, jeotermal enerjinin sadece elektrik üretiminde değil aynı  zamanda tarımda, seracılıkta ve turizmde de kullanıldığını anımsatarak, "2000'li  yılların başında 500 dönümlük sera ısıtması jeotermalle gerçekleştirilirken bugün  bu sayı yaklaşık 4 bin 300 dönüme yükseldi. Turizmde de yaklaşık 18,5 milyon  insanın faydalandığı 400 otel ve kaplıcanın kullandığı termal suyun enerjisini de  jeotermalden karşılıyoruz. Toplam jeotermal ısı potansiyelimizi göz önüne  aldığımızda toplamda 1 milyonun üzerinde yatak kapasiteli termal tesisleri hayata  geçirebilecek imkanımız var." diye konuştu.

Bu yılın sonuna kadar işletmeye giren ve YEKDEM'e dahil olan lisanslı  jeotermal santrallerine destek olmaya devam edeceklerini aktaran Dönmez, şunları  kaydetti:

"Biz her zaman yerli ve yenilenebilir enerjiden yana olduk. Rotamızı,  hedeflerimizi ve politikalarımızı bu felsefeyle belirledik. Sadece yerli ve  yenilenebilir kaynaklı enerji üretimini değil, aynı zamanda kullanımını da  yaygınlaştıracağız. Bu amaçla isteyen tüketiciler için yenilenebilir enerji  tarifesi üzerinde çalışıldığını daha önce söylemiştik. Bu tarifeyle, sadece  yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcılara bu  fırsatı vereceğiz. Tarife ile ilgili çalışmalar sürüyor. Şu anda TBMM'nin ilgili  komisyonunda tarife üzerinde çalışılıyor. Meclisimizin takvimine göre süreç  tamamlanacak. Sonrasında EPDK ilgili tarifeyi yayınlayacak. Böylece isteyen  aboneler tedarik şirketleri vasıtasıyla bu tarifeden yararlanabilecek. Arzu eden  abonelere de yeşil enerjiyi kullandıklarına dair bir sertifika vermeyi  planlıyoruz."




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:38122.660
Değişim :  0,43% |  523,88
Açılış :  122.417  
Önceki Kapanış :  122.136  
En Yüksek
122.700 En Düşük
122.125
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GYHOL 26,70 3.116.811 % 14,99  
GEDIK 11,49 14.596.094 % 12,54  
KSTUR 26,40 7.603 % 10,00  
TSGYO 2,12 25.408.893 % 9,84  
TEKTU 1,79 326.257.181 % 9,82  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7832 7,8222 % 0,18  
Frank 6,1548 6,1919 % 0,16  
Riyal 1,5907 1,5987 % 0,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.555 1.555 -0,32  
Altın Gr. 300 300 0,96  
Cumhuriyet 1.987 2.017 -23,00  
Tam 1.980 2.029 -21,88  
Yarım 957 982 -10,58  
Çeyrek 480 491 -5,30  
Gümüş.Ons 17,55 17,59 -0,06  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 -0,00  
B. Petrol 54,39 54,39 0,43  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru