Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul`un yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini devam ettirdiğini belirterek, 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri olduğunu bildirdi.
Bakan Albayrak, Borsa İstanbul`un performansını değerlendirdi
24.06.2020 14:18
Son güncelleme : 24.06.2020 14:19
AA
Albayrak, Twitter hesabından, Borsa
İstanbul'un yükselişine ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, aralarında Almanya, Fransa, Çin ve İngiltere gibi ülkelerin bu yılki borsa performanslarının yer aldığı grafiğe de yer veren Albayrak, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. Türk lirasına güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak." ifadelerini kullandı.
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -58,99
|Açılış
|: 115.369
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|Önceki Kapanış
|: 115.339
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115.599
En Düşük
114.525
14:036,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,8710
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|Önceki Kapanış
|: 6,8690
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En Düşük
6,8413
14:037,7565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 7,7550
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En Düşük
7,7308
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En Yüksek
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|Açılış
|: 391,61
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|Önceki Kapanış
|: 389,28
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392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|434.278.615
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.397.858
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|ULAS
|4,99
|16.816.375
|% 9,91
|
|SAMAT
|2,57
|43.145.422
|% 9,83
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|RTALB
|32,28
|63.460.126
|% -7,72
|
|GLRYH
|13,54
|25.375.448
|% -7,51
|
|BAYRK
|8,46
|9.699.557
|% -5,79
|
|KRDMD
|3,05
|638.634.669
|% 3,04
|
|GUSGR
|4,73
|632.225.753
|% 3,50
|
|GARAN
|8,35
|565.026.826
|% -1,30
|
|PETKM
|4,26
|518.771.728
|% 2,90
|
|KARSN
|2,84
|471.157.314
|% 4,03
|
|CEMAS
|1,43
|434.278.615
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,86
|179.468.746
|% 6,17
|
|KRDMD
|3,05
|638.634.669
|% 3,04
|
|KARSN
|2,84
|471.157.314
|% 4,03
|
|GUSGR
|4,73
|632.225.753
|% 3,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5600
|8,6029
|% 0,16
|
|Frank
|7,2307
|7,2742
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|8,08
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,75
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.557
|18,90
|
|Tam
|2.609
|2.622
|19,50
|
|Yarım
|1.271
|1.283
|9,50
|
|Çeyrek
|638
|642
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,00
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|-0,64
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