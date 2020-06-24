Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bakan Albayrak, Borsa İstanbul`un performansını değerlendirdi

24.06.2020 14:18

Son güncelleme : 24.06.2020 14:19
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul`un yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini devam ettirdiğini belirterek, 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri olduğunu bildirdi.



AA

Albayrak, Twitter hesabından, Borsa İstanbul'un yükselişine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, aralarında Almanya, Fransa, Çin ve İngiltere gibi  ülkelerin bu yılki borsa performanslarının yer aldığı grafiğe de yer veren  Albayrak, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle  yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az  sayıda borsadan biri oldu. Türk lirasına güvenen, Türk varlıklarına ve  şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak." ifadelerini kullandı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:03115.280
Değişim :  -0,05% |  -58,99
Açılış :  115.369  
Önceki Kapanış :  115.339  
En Yüksek
115.599 En Düşük
114.525
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,43 434.278.615 % 10,00  
AKMGY 33,06 5.397.858 % 9,98  
KSTUR 49,00 85.526 % 9,96  
ULAS 4,99 16.816.375 % 9,91  
SAMAT 2,57 43.145.422 % 9,83  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5600 8,6029 % 0,16  
Frank 7,2307 7,2742 % 0,20  
Riyal 1,8228 1,8319 % 0,15  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 8,08  
Altın Gr. 392 392 2,75  
Cumhuriyet 2.543 2.557 18,90  
Tam 2.609 2.622 19,50  
Yarım 1.271 1.283 9,50  
Çeyrek 638 642 4,80  
Gümüş.Ons 17,88 17,92 -0,03  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 0,00  
B. Petrol 41,99 41,99 -0,64  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru