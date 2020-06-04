Bakan Albayrak bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü













AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle Bakanlıkta toplantı yaptı.Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:"Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile Kovid-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik."