Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle Bakanlıkta toplantı yaptı.
Bakan Albayrak bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü
04.06.2020 09:15
Son güncelleme : 04.06.2020 09:15
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle Bakanlıkta toplantı yaptı.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile Kovid-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik."
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