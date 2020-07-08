Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankaların vatandaşlara desteğinin büyümeye ivme katacağını bildirdi.
Bakan Albayrak BDDK kararlarını değerlendirdi
08.07.2020 16:57
Son güncelleme : 08.07.2020 16:57
AA
Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, BDDK'nin, banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusundaki kararlarını değerlendirdi.
Türkiye'nin dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ettiğini belirten Albayrak, "İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti. Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır." ifadesini kullandı.
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|KENT
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|34.427.207
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|PKENT
|228,90
|2.147.043
|% 10,00
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|PEKGY
|10,68
|5.098.792
|% 9,99
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|LUKSK
|18,18
|2.279.307
|% 9,98
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|SNPAM
|9,63
|10.079.554
|% -9,92
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|SONME
|8,56
|19.638.986
|% -7,46
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|HALKS
|3,54
|204.067
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|FENER
|12,95
|90.263.781
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|OZGYO
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|EKGYO
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|KRDMD
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|% 3,13
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|SISE
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|GARAN
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|1.176.691.230
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|PETKM
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|1.036.116.873
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,29
|2.148.826.982
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,29
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|% 3,13
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|PETKM
|4,38
|1.036.116.873
|% -0,90
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|IHLGM
|1,89
|441.510.095
|% 0,53
|
|SISE
|6,50
|1.471.984.103
|% 0,15
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,6034
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|Frank
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|Riyal
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|% 0,05
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.809
|1.810
|14,44
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|Altın Gr.
|400
|400
|4,18
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|Cumhuriyet
|2.591
|2.611
|27,20
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|Tam
|2.667
|2.679
|27,90
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|Yarım
|1.295
|1.311
|13,60
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|Çeyrek
|648
|656
|6,90
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|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|0,35
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|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
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