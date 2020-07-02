Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye`ye ve piyasalara güvenin her geçen gün arttığını belirterek, "Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9`luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak borsadaki yükselişi değerlendirdi
02.07.2020 12:07
Son güncelleme : 02.07.2020 12:07
AA
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, borsadaki yükselişi değerlendirdi.
Türkiye'ye ve piyasalara güvenin her geçen gün arttığını vurgulayan Albayrak, "Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür." değerlendirmesinde bulundu.
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
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|Açılış
|: 115.844
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|Önceki Kapanış
|: 115.315
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116.702
En Düşük
115.746
11:526,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 6,8670
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|Önceki Kapanış
|: 6,8670
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En Düşük
6,8420
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
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|Açılış
|: 7,7500
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|Önceki Kapanış
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7,7518
En Düşük
7,6956
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
|: 390,59
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|Önceki Kapanış
|: 389,92
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390,61
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|77.589.151
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|2.915.991
|% 10,00
|
|CMBTN
|72,80
|16.490.891
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,27
|52.635.573
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.587.718
|% 9,92
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|ULAS
|5,20
|1.959.876
|% -4,06
|
|EGCYO
|1,34
|39.604
|% -2,90
|
|GARAN
|8,40
|565.908.750
|% 1,20
|
|KRDMD
|3,25
|422.747.034
|% 0,62
|
|THYAO
|12,34
|293.747.923
|% 0,33
|
|ASELS
|33,06
|286.497.202
|% 0,92
|
|SISE
|5,75
|255.614.947
|% 3,23
|
|KRDMD
|3,25
|422.747.034
|% 0,62
|
|ALBRK
|1,75
|169.080.628
|% 2,34
|
|CEMAS
|1,61
|150.015.093
|% 5,92
|
|EKGYO
|2,04
|193.210.294
|% 0,99
|
|TSKB
|1,32
|94.525.568
|% 3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5564
|8,5993
|% 0,46
|
|Frank
|7,2407
|7,2843
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|1,02
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.550
|3,30
|
|Tam
|2.604
|2.617
|3,30
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|1,60
|
|Çeyrek
|633
|641
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|0,35
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