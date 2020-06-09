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Bakan Albayrak`tan Euroclear Bank ile iş birliği değerlendirmesi

09.06.2020 11:13

Son güncelleme : 09.06.2020 11:24
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Euroclear Bank ile yapılan iş birliği sayesinde yabancı yatırımcıların Türk lirası, döviz ve altın cinsinden tahvillere daha kolay erişebileceğini bildirdi.



AA

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye  Bakanlığının, devlet iç borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti verilmesi  için yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata varmasını  değerlendirdi.

Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının  uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile  yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar Türk lirası, döviz ve altın  cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun."




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