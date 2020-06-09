Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Euroclear Bank ile yapılan iş birliği sayesinde yabancı yatırımcıların Türk lirası, döviz ve altın cinsinden tahvillere daha kolay erişebileceğini bildirdi.
Bakan Albayrak`tan Euroclear Bank ile iş birliği değerlendirmesi
09.06.2020 11:13
Son güncelleme : 09.06.2020 11:24
AA
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanlığının, devlet iç borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti verilmesi için yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata varmasını değerlendirdi.
Bakan Albayrak, şunları kaydetti:
"İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar Türk lirası, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun."
11:08108.801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -835,82
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.465
11:086,7944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,7944
En Düşük
6,7696
11:087,6458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0207
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6727
En Düşük
7,6354
11:08371,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,96
|Açılış
|: 371,70
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
371,86
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|2.795.836
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|253.233
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|409.429
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|1.202.810
|% 9,95
|
|EKIZ
|8,08
|1.446.797
|% 9,93
|
|FORMT
|4,41
|32.762
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|2.568.028
|% -9,94
|
|MAALT
|80,45
|12.005.434
|% -8,27
|
|METAL
|1,09
|6.844
|% -6,84
|
|TMPOL
|6,65
|2.742.267
|% -6,07
|
|EKGYO
|1,77
|476.353.968
|% 1,72
|
|GARAN
|8,20
|396.812.089
|% -0,73
|
|GSRAY
|3,82
|315.573.662
|% 2,14
|
|THYAO
|12,65
|225.796.286
|% 0,08
|
|ASELS
|31,50
|199.646.235
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,77
|476.353.968
|% 1,72
|
|GSRAY
|3,82
|315.573.662
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,36
|86.176.927
|% 2,26
|
|YKBNK
|2,39
|132.661.191
|% -1,24
|
|PEGYO
|1,08
|54.181.978
|% 1,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5769
|8,6199
|% -0,40
|
|Frank
|7,0762
|7,1189
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8041
|1,8132
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|2,73
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,86
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.440
|5,10
|
|Tam
|2.478
|2.507
|5,30
|
|Yarım
|1.209
|1.224
|2,50
|
|Çeyrek
|605
|612
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,55
|40,55
|-0,25
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KOZAA, KOZAL
-
11:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -678, 41 kaybederek (% -0.66 ) 101, 949
-
11:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, DGGYO, EKIZ, TACTR, PEGYO, YONGA, EGCYO, NUGYO
-
11:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHLAS
-
11:21
IZTAR, TSPOR, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında