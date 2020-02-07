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Bakan Albayrak`tan faiz indirimi müjdesi!

07.02.2020 14:26

Son güncelleme : 07.02.2020 14:26
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılına hedefler ve projeksiyonlar doğrultusunda olumlu bir başlangıç yapıldığını bildirdi. Bakan Albayrak "Yüzde 9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık" dedi.



AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" programı kapsamında  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde düzenlenen "Kahramanmaraş İş Dünyası  Buluşması"nda, istiklal ve istikbal mücadelesinin sembol şehirlerinden  Kahramanmaraş'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Elazığ, Van, İstanbul ve İdlib'den gelen üzücü haberlerle derinden  etkilendiklerini belirten Albayrak, "Son günlerde aldığımız kötü haberlerle  derinden sarsıldık, çok üzüldük ama biz güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz.  İşte şu kısa dönemde yaşadığımız süreçlerde ortaya koyduğumuz dayanışma, birlik  ve beraberlik, bizim neden tarih boyu dimdik ayakta kalan bir millet olduğumuzu  da ortaya koymuştur. Tarihin her döneminde olduğu gibi bir kez daha dünyaya,  dayanışmayla, kenetlenmeyle her türlü zorluğun altından kalkabileceğimizi  gösterdik. Bu birliğin korunmasından kıymetli çok az mefkurenin olduğuna  inanıyorum." dedi.

Albayrak, geçen yılı enflasyonda, kurda, faizlerde ve büyümede tüm  olumsuz beklentilerin üzerinde bir performansla kapattıklarını ifade ederek şöyle  konuştu:

"Hamdolsun, 2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız  doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık. 2019 yılında öncelikli  politikalarımızın başında enflasyonla mücadele olduğunu defalarca ifade etmiştik.  2018 yılı ekim ayında yüzde 25,2 seviyesinde gerçekleşen enflasyon oranı, Türk  lirasının istikrarlı görünümü, enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle 2019 yılı  eylül ve ekim aylarında tek haneyi gördük ve yılı yüzde 11,8 ile kapattık. Şunu  çok net söyleyebilirim ki enflasyonla mücadele, hedeflerimiz doğrultusunda devam  etmektedir. Koyduğumuz yüzde 4,9'luk hedefimizi de yakalayacağız. 'Bir daha  kontrol altına alınamaz' denilen enflasyonu ülkemizin gündeminden çıkaracağız.  Enflasyonla mücadelenin sağladığı başarı sonrasında Merkez Bankası hamleleriyle  başlayan faizlerdeki düşüş süreci de devam ediyor."

Bakan Albayrak, "Merkez Bankasının politika faizini 11,25'e  indirmesine paralel olarak kredi faizleri de hızla gerilemeye devam ediyor.  Böylece, bir önceki yılın ocak ayına göre ticari kredi faizleri ortalama 14 puan,  konut kredisi faizleri ortalama 14 puan, ihtiyaç kredisi faizleri 16 puan, taşıt  kredisi faizleri ise 15 puanın üzerinde geriledi.  Bildiğiniz gibi kamu  bankalarımız faiz konusunda, piyasaların canlanması konusunda öncü bir rol  üstleniyor ve elini taşın altına koyuyor." dedi.

FAİZ İNDİRİMİ MÜJDESİ

"Türkiye İçin Değişim Başlıyor" programı kapsamında daha önce  gerçekleştirilen il ziyaretlerinde bazı müjdeleri kamuoyu ile paylaştıklarını,  Kahramanmaraş'tan da bir müjde vereceğini belirten Albayrak, şunları söyledi:

"İş dünyasıyla hazır bir aradayken yeni müjdeler verelim. En son  Kayseri'deyken indirim açıklamıştık. Buraya gelirken de kamu bankaları  yöneticileriyle bir araya geldik. İşler iyi gidiyor, bunları faizlere nasıl  yansıtabiliriz derken sağolsun 3 genel müdürümüzle konuştuk. Yeniden bir indirim  görüştük. 9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve  bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık. İndirimleri  yansıtmaya devam ediyoruz. Bu bankalarımızın yöneticileri özelinde tüm kamu  bankası yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu indirimler kayıp değil, reel sektöre  kazanç olarak yansıyacak. Bunu gören basiretli bankacılık daha çok kazanıyor ve  büyüyor. O yüzden çok kıskanıyorlar. Attığımız tüm bu adımların sektördeki tüm  bankalara da örnek olmasını temenni ediyorum."

"TÜM RAKAMLAR, BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNDE GELMEYE BAŞLADI"

Enflasyon ve faizle mücadelenin 2020 yılı politikaları arasında  öncelikli olmaya devam edeceğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Özellikle gıda enflasyonuyla mücadele açısından 2020 çok önemli bir  yıl olacak. Ekonomi politikalarımızın sağladığı güven ve etkinliği aktarması  bakımından bir gelişmeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum; 2020 yılı Hazine  Finansman Programı çerçevesinde önemli bir Eurobond ihalesi gerçekleştirdik.  Uluslararası sermaye piyasalarında 5 ve 10 yıl vadeli olmak üzere çift dilim bir  tahvil ihracı yaptık. Bu ihraç, uluslararası sermaye piyasalarında ülkemizden tek  seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihraç olma özelliğini taşıyor. İhraç  aynı zamanda, 2007 yılından bu yana ülkemiz tarafından uluslararası sermaye  piyasalarında gerçekleştirilmiş ilk çift dilim ihraç, aynı anda iki vadede birden  gerçekleştirilen bir ihraç olma özelliğini taşımaktadır. İhraca gelen yaklaşık 11  milyar dolar tutarındaki yatırımcı talebi, uluslararası sermaye piyasalarında  gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelmiş en yüksek yatırımcı talebidir. "

Bakan Albayrak, "Daha yeni başladık. Böyle devam ederse yüzde 5 baz  büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır. 2020 Ocak rakamlarına  baktığımızda tüm rakamlar, beklentilerimizin üzerinde gelmeye başladı. Ocak  böyle, şubat ve mart bunun takip eden nitelikte gelirse çok net söylüyorum,  2020'nin ilk çeyreği yüzde 5 baz büyümenin üzerindeki rakamları konuşabiliriz."  dedi.




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