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Bakan Albayrak`tan swap açıklaması

20.05.2020 15:11

Son güncelleme : 20.05.2020 16:42
Bakan Albayrak "Verilen destek tutarı bugün itibarıyla 252 milyar lirayı aştı. Ötelenen kredileri, faiz ödemelerini de eklersek 350 milyar lirayı geçiyor. Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak. Özellikle 2020`nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir ikinci yarı olacak." dedi.



AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 365 oda ve borsa başkanı  ile 61 sektör meclis başkanının katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Ekonomi  Buluşması yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler  doğrultusunda videokonferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Albayrak, tüm dünyayı etkisi altına  alan ve küresel ekonomiye ağır bir darbe vuran Kovid-19 salgının etkisinin gün  geçtikçe azaldığına dikkati çekerek, her gelen verinin normalleşmeye daha da  yaklaşıldığını somut bir şekilde gösterdiğini ifade etti.

Sürecin ekonomimize olan etkilerini de gidermek için devreye aldıkları  Ekonomik İstikrar Kalkanı ile sanayiciye, çalışana, esnafa bütün  vatandaşlarımızla bu süreçte adeta bir koruma kalkanı sağladıklarını dile getiren  Albayrak, özellikle Kovid-19 sonrası döneme en iyi şekilde hazırlanmak için yoğun  bir mesai harcadıklarını söyledi.

Albayrak, bugün de son gelişmeleri ve yeni döneme ilişkin atılması  gereken adımları konuşmak için bir araya geldiklerini ifade ederek, koronavirüs  salgınının küresel ekonomik aktivite üzerinde tarihte benzerine rastlanılmamış  şiddetli bir olumsuz etkiye neden olduğunu, uluslararası kuruluşların dünya  ekonomisinin yüksek oranlarda düşüşler olacağını tahmin ettiğini anlattı.

Salgının olumsuz etkileri ile mücadele etmek için Türkiye olarak çok  erken kapsamlı ve kararlı bir strateji uyguladıklarına işaret eden Albayrak, bu  stratejinin, salgının ekonomiye olan muhtemel etkisini azaltmayı sağladığını  söyledi.

Albayrak, bu sayede normalleşme sürecinin de daha hızlı olması ve daha  az bir maliyetle sonuçlanmasını sağlamış olacaklarını dile getirerek, "Bugün  itibarıyla, verilen desteklerin tutarı 252 milyar lirayı aştı. Bunun içerisinde  eğer ötelenen kredileri, vadesi gelen anapara faiz ödemelerini koyarsak bu rakam  yaklaşık 350 milyar lirayı geçiyor. Ekonomik çarpan etkisine bakıldığında 600  milyar lirayı geçen bir rakama ulaştığımızı söyleyebiliriz. Bu paketin ekonomide  yakın dönemde gerçekleşecek olan toparlanmayı destekleyecektir." ifadesini  kullandı.

Artık normale geçişin konuşulduğu bugünlerde en önemli konunun  istihdam olduğuna dikkati çeken Albayrak, bu süreçte tüm çalışanlar için iş  güvencesinin altyapısını oluşturduklarını bildirdi. Albayrak, ilave istihdam için  desteklerini artırarak devam ettireceklerini kaydetti.

"EKONOMİNİN YENİ NORMALE HIZLA ADAPTE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bakan Albayrak, bu dönemde esnafa, sanayiciye, KOBİ'lere likidite  ihtiyaçları için gerekli tüm destekleri seferber ettiklerine dikkati çekerek,  şöyle konuştu:

"İnşallah normalleşme sürecinde, bundan sonraki dönemin 'yeni normal'  olduğunu göz önünde bulundurarak hızla adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.  Ekonominin yeni normale hızla adapte olacağını düşünüyorum. Küresel sistemde  tedarik zincirlerinin gözden geçirilmesi, üretim alanlarında alternatiflerin  oluşturulması, sağlık altyapısının yatırımlardan turizme her alanda öncelik  haline gelmesi ile oluşacak. İşte bu dönemde güçlü üretim altyapısı, genç ve  eğitimli insan kaynağı, küresel değişimlere hızlı adapte olan iş dünyası ve  gelişmiş sanayisi ile Türkiye dünyada yıldızı daha da parlayan ülke olacak."

Albayrak,  Türkiye'nin, küresel ekonominin içinde bulunduğu bu durumu  fırsata çevirebilecek potansiyele sahip dünyadaki çok az ülkeden biri olduğunu  belirterek, üretim alanlarını, atıl kapasiteyi ve yeni çekirdek faaliyetleri  ciddi anlamda gözden geçirmek gerektiğini vurguladı.

Stratejik yatırımcıların yeni yatırım merkezleri aradığı böyle bir  dönemde Türkiye’yi daha önce olduğundan daha fazla inançla alternatif bir yatırım  merkezi olarak gördüğünü belirten Albayrak, "Yıllardır, herkesin konuştuğu,  tarihi fırsatlara şahit olduğumuz bir döneme giriyoruz. Her alanda daha etkin bir  şekilde üretmenin gündemde olacağı bir sürece giriyoruz. Bu üretim kapasitemizi  iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir  dönem olacak." dedi.

"YERLİ ÜRETİMİ VE REKABETİNİ TÜM POLİTİKALARIMIZDA DAHA DA ÖNCELEYECEĞİZ"

Albayrak, bu süreci, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin, ara  mallarının ülkemizde üretilmesi başta olmak üzere yerlileştirme adımlarının  hızlanması açısından da iyi değerlendireceklerinin altını çizerek, şöyle devam  etti:

"Stratejik ve ülkemizde üretim imkanı olmayan ürünler haricinde artık  ithalat eskisi gibi kolay olmayacak. Birileri bir dönem Türkiye'yi ithalat  cenneti yapmaya çalıştı. İş dünyamız, sanayicimiz bunun şahidi. Bu dönemde bu  alanların dışında artık ithalat çok zor olacak.  Üreten, ihracatçı, reel  yatırımcı, sanayici için konuşuyorum. Yerli üretimi ve yerli üretimin dünya ile  rekabetini tüm politikalarımızda daha da önceleyeceğiz. Finansmana erişim, banka  kredileri, banka rasyoları yerli üretim odaklı mı? Artık bu konsept hayatın her  alanında çok daha etkin oluşacak. Yerlileştirme için elin taşın altına koyan,  yerli üretim için sorumluluk alan tüm sanayicimizi daha da koruyacağız, daha da  destekleyeceğiz. Bunun için özellikle uzun vadeli, Türk lirasına dayalı ve düşük  maliyetli finansman programlarımızı önümüzdeki dönem düşen faizlerle birlikte  daha da etkin bir şekilde hayata geçireceğiz. Salgının ön plana çıkardığı bir  husus da dijitalleşmenin ve dijital teknolojilerin kullanımının önemi daha da  arttı. Bu durumun ivedilikle fırsata çevrilmesi için bütün ölçeklerdeki  işletmelerimizin tasarımdan üretime, pazarlamadan lojistiğe kadar tüm süreçlerde  dijital dönüşümlerini tamamlamalarını önemli görüyoruz."




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