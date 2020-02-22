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Bakan Pekcan açıkladı! 1 milyonu aştı...

22.02.2020 13:07

Son güncelleme : 22.02.2020 13:16
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı. Bunu ilk defa sağlıyoruz. Tam rakam olarak 1 milyon 67 bin 23 kişi oldu" dedi.



AA

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri'nin (İTKİB) ev sahipliğinde düzenlenen Hazır Giyim, Tekstil, Deri ve Halı Sektörleri  Çalıştayı'nda konuşan Pekcan,  sektörün ihtiyaçlarını taleplerini,önerilerini  dinleyerek beraber değerlendirmelerde bulunacaklarını ve yol haritası  oluşturacaklarını söyledi.

Sektörün istihdam rakamını açıklayan Pekcan, "Hazırgiyim ve tekstil  sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı. Bunu ilk defa sağlıyoruz. Tam rakam  olarak 1 milyon 67 bin 23 kişi olmuş. El birliğiyle çalışarak bunu  katlayacağımıza inanıyorum, tabi ki sektörün yan sanayisi var, lojistiği var,  perakendecisi var bunu zaten ikiye katlar bunlar ile beraber düşündüğümüzde."  açıklamasında bulundu.

Pekcan, bunu ileriki yıllarda her seviyeden çalışan ile artırarak,  katlayarak, yatırımla, üretimle, ihracatla istihdamı artırarak devam  edeceklerinin altını çizdi.

Tekstil sektörünün Türkiye ihracatının lokomotif sektöründen birisi  olduğunu dile getiren Pekcan, şunları kaydetti:

"Hatta bazı illerimizde sanayi üretimlerinde tekstil sektörü lider  sektörlerimiz konumunda. Aynı zamanda katma değer üreten yenilikçi bir sektör.  Dolayısıyla Türkiye ekonomisine bütün dünyadaki korumacılık önlemlerine rağmen  sektörümüz kendi iç dinamikleri ile yenilikçi markaya tasarıma verdiği önemle  pazarda tutunabilme ve pazarını artırabilme başarısını gösterebilmiş bir sektör.  Bizim ülke olarak en büyük avantajımız yetişmiş insan gücümüz, rekabet  avantajımız, coğrafi konumumuzdan dolayı ve ayrıca hızlı esnek, üretim ve tedarik  etme kabiliyetimizden dolayı içinde bulunduğumuz pazar koşullarını sektörümüzün  dinamizmi ile çevreye ve insana duyarlı üretim anlayışımız ile pazardaki gücümüzü  arttırarak devam edeceğiz.

Artık amacımız daha ucuza satmak değil daha kaliteli ve nitelikli  satış yapmak artık Türkiye algısını sektörümüz sayesinde kaliteli ürün seviyesine  taşımış bulunuyoruz. Bu tüm sektörlerimiz için geçerli tekstil hazır giyimde  özellikle geçerli. Hatta müteahhitlerimize gittiğimiz ülkelerde özellikle  Afrika'da diğer ülkelerin yaptığı çalışmalarla bizim müteahhitlerin yaptığı  çalışmaları karşılaştırdıkları zaman bütün sektörlerimizde olduğu gibi kaliteli  ürün, erken teslimat ve rekabetçi fiyat. Türkiye'nin ihracatçı logosuda bu zaten  bundan böyle daha çok teknoloji içeren daha yenilikçi ürünler ve katma değeri  yüksek ürünler ve ihracatımızı tabana yaymak üzere el birliğiyle bütün iş dünyası  ile beraber çalışmalar yürütüyoruz."

"KÜRESEL EKONOMİDE YAŞANAN SIKINTILARA RAĞMEN TÜRKİYE DİNAMİZMİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Dünyada küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar korumacı tedbirlere  rağmen Türkiye'nin dinamizmini  sürdürdüğünün altını çizen Pekcan, "Bulunduğumuz  pazarlarda daha güçlenerek devam ediyoruz ve buna devam edeceğiz. Kaliteli  yenilikçi üretim anlayışımızla, katma değerli üretim anlayışımızla ve  rekabetçiliğimiz ve hızlı teslimatımızla bundan sonrada her türlü tedbiri  müşterek alarak devam edeceğiz." dedi.

2019 yılında ihracatı 180 milyar doların üzerinde  gerçekleştirdiklerini ve dünya sıralamasında ihracat artışında Türkiye'nin 7.  sırada olduğunu belirten Pekcan, değer artışında 12 aylık verilere göre  Türkiye'nin 6. sırada olduğunun altını çizdi.

Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada halı ihracatında bu sene yüzde 14'lük pay ile 2. sıradayız.  Bu da çok önemli özellikle el halılarının ihracatında oldukça başarılıyız. Bu  trendi de makine ve el halılarının üretimine, yaygınlaştırılmasına ve ihracat  desteklerine önem vererek bundan sonrada arttırarak devam etmeyi hedefliyoruz. Bu  konuda eğitim alanında ciddi çalışmaları var ihracatçı birliklerimizin. Bakanlık  olarak destek vermeyi devam edeceğiz. El halılarına baktığımız zaman yüzde 30'la  Japonya yüzde 27 ile Amerikan pazarına satış yaptığımızı görüyoruz. Tabi bu  sektörlerin bu gücünü potansiyelini çok daha yüksek düzeylere gelebileceğinin  farkındayız. Tekstil, hazır giyim, deri, halı sektöründe 516 firmamız  bakanlığımızın tasarım ve pazara giriş desteklerinde ürün geliştirme  projelerinden yararlanmakta. Bunların dışında 55 firmamız da Turquality  desteklerimizden yararlanmakta.

Artık dünya çoklu anlaşmalardan ikili anlaşmalara yöneliyor. Yani bu  korumacılık önlemleri insanları ve ülkeleri ikili anlaşmalara yöneltti.  Dolayısıyla serbest ticaret anlaşmaları çok önem arz etmeye başladı. Biz de  bakanlık olarak serbest ticaret anlaşmaları ve görüşmelerine önem veriyoruz ama  sektörümüzün hassasiyetini bildiğimiz için sektörümüzün ülke ekonomisine,  istihdamına, üretimine, ihracatına katkılarının farkında olarak bütün  görüşmelerimizi bu doğrultuda çok hassas çalışmalar yapıyoruz. Türkiye ekonomisi  iyi bir trende girdi. Faizlerde kademeli olarak bir iniş söz konusu. Bu da  Türkiye'deki yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlıyor.  Hem Merkez  Bankası hem Türk Eximbank faizleri kademeli olarak aşağı çekiyor. İnşallah bundan  sonrada çekmeye devam edeceğiz ve Türkiye dünyanın yatırım merkezi olma yolunda  çalışmalarına devam edecek."




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