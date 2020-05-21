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Bakan Pekcan açıkladı! 14.4 milyar TL verildi

21.05.2020 14:44

Son güncelleme : 21.05.2020 16:01
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Esnaf Destek Paketi uygulaması kapsamında 579 bin 91 esnaf ve sanatkara 14,4 milyar lira tutarında faiz indirimli işletme kredisi kullandırıldığını bildirdi.



AA

Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye Esnaf ve Sanatkarları  Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TESK üyeleriyle  görüşerek onların sorunlarını, önerilerini ve taleplerini dinledi.

Toplantının açılışında konuşan Pekcan, Türkiye'nin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını dönemini çok iyi yönettiğini belirterek tüm  dünyanın karşı karşıya kaldığı salgın sırasında esnafın toplumda ne kadar önemli  ve kritik bir yer tuttuğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Berber-kuaför hizmetlerinden pazarcılığa, fırıncılıktan ulaşım  hizmetlerine kadar esnaf işletmelerinin tüketiciye ve hane halkına yakın olma  özellikleriyle ekonomiye yadsınamaz bir değer sağladıklarını vurgulayan Pekcan,  Türkiye'nin en ücra köşesine dahi hizmet ve mal ulaştıran esnaf ve sanatkarın  ahilik mirasının da yegane temsilcileri olduğunu dile getirdi.

Pekcan, corona virüs sürecinden en fazla etkilenen kesimlerden birinin  de esnaf işletmeleri olduğuna dikkati çekerek devlet olarak bunun etkilerini en  aza indirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Bu olumsuz etkiyi asgaride tutabilmek için Ekonomik İstikrar Kalkanı  Paketi ile esnaf ve sanatkarlara önemli destekler sağlandığını ifade eden Pekcan,  işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan eden esnaf ve sanatkarın bu süreçte  Halkbank'a olan kredi borçlarının anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay ve faizsiz  olarak ertelendiğini hatırlattı.

Pekcan, Esnaf Destek Paketi kapsamında esnaf ve sanatkara faiz  indirimli işletme kredisi ve kredi kartı ürünleri sunulduğunu belirterek "Esnaf  Destek Paketi uygulamasına 25 Mart'ta başlanmış olup,  o tarihten bu yana 579 bin  91 esnaf ve sanatkara 14,4 milyar lira tutarında faiz indirimli işletme kredisi  kullandırılmıştır." dedi.

Kovid-19 etkisiyle nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüde düşen  işletmelerin kredi siciline "mücbir sebep" notu düşüldüğünü hatırlatan Pekcan,  kredi sicilleriyle ilgili ayrı bir düzenlemeyle esnaf ve sanatkarların sicil  olumsuzluklarının bankacılık işlemlerinde dikkate alınmamasının sağlandığını dile  getirdi.

Bakan Pekcan, esnafa yönelik diğer desteklere de değinerek "İşe Devam  Kredi Desteği” uygulaması, finansmana erişim için Hazine Destekli Kredi Garanti  Fonu (KGF) kefaleti, mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin SGK  prim ödemelerinin uzatılmasıyla ilgili düzenlemeler yaptıklarını anlattı.

"İŞ DÜNYASI İÇİN HAREKETLENMENİN BAŞLAYACAĞI GÜNLER YAKINDIR"

Ülke olarak sağlık alanındaki mücadelenin bir benzerini ekonomi  alanında da verdiklerini ifade eden Pekcan, "İnşallah bu süreci de başarıyla  atlatacağız. Normalleşme süreciyle birlikte ekonomik aktivitenin hızla  toparlanacağı, esnafın hak ettiği koşullarda iş imkanına kavuşabileceği, yeniden  iş dünyası için hareketlenmenin başlayacağı günler yakındır." diye konuştu.

Pekcan, Türkiye'de esnaf-sanatkarlar ile kooperatiflerin  faaliyetlerinin güçlendirilmesi için Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalara da  dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzere, Kovid-19 dijital ekonomiye adapte olabilmenin ne  kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Göreve geldiğim günden  itibaren iki konuya çok önem verdim, biri istişare öbürü de dijitalleşme. İş  dünyasına yönelik Bakanlık olarak dijitalleşmeyle ilgili çok önemli adımlar  attık. Esnafın da dijital ticaret olanaklarını kullanabileceği düşüncesiyle  e-ticaret ve ihracat alanında eğitim ve farkındalık faaliyetlerinde bulunduk, 3  bin 500 esnaf ve sanatkarımız e-ticaret alanında eğitim aldı. Geçtiğimiz günlerde  'e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız' adıyla e-ticaret platformlarıyla ortak  bir kampanya başlattık. Bu kampanyamıza pek çok e-ticaret platformu destek  veriyor. e-Ticarete yeni adım atacak işletmelere ciddi maliyet avantajları  sunuyorlar. Eğitim avantajları da yeni başlayanlar için yol gösterici oluyor.  Esnaflarımızın da bu imkanlardan yararlanabilmesi lazım. Bu sayede e-ticarete  olan erişimin artmasını ve uygun olan esnaf-sanatkarımızın da bu kampanyadan  yararlanmasını ümit ediyoruz."

Esnaf ve sanatkarlar için "Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi Kurulması  Araştırma Projesi"ni başlattıklarını belirten Pekcan, "Ahilik Haftası hazırlık  çalışmalarımız ile Ahilik Dergisi ve Ahilik Ansiklopedisi çalışmalarımız da devam  etmektedir. Bildiğiniz gibi Kooperatifler Fuarı'nın üçüncüsünü 5-8 Aralık 2019'da  Ankara’da gerçekleştirdik. 4'üncü Kooperatifler Fuarı'nı eylül ayında yapmayı  planlıyoruz ancak pandemi sürecinde ertelememiz gerekebilir, süreci izliyoruz."  ifadelerini kullandı.

"TİCARETİ, TİCARET ERBABI YAPMALI"

TESK Başkanı Palandöken de Esnaf Destek Paketi kapsamında kredi ve  ötelemelerle ilgili önemli işler yapıldığına işaret ederek bundan esnafın  yararlandığını bildirdi.

Kovid-19 salgını sürecinde şoför esnafının bazı talepleri olduğunu  dile getiren Palandöken, bu süreçte yolcu sayılarının düştüğünü, devletten ÖTV ve  KDV desteği istediklerini vurguladı.

Palandöken, belediyelerin bu süreçte tabela vergisi, işgaliye bedeli  almaması gerektiğini, esnafın su faturalarına yüzde 50 indirim yapılmasını  istediklerini söyledi.

Esnaf ve sanatkarlar, bu işletmelerde çalışanlar ve aileleri göz önüne  alındığında ülke nüfusunun üçte birinin bu mesleklerden geçindiğine dikkati çeken  Palandöken, tanzim satışlarına ve belediye işletmelerine değinerek ticareti,  ticaret erbabının yapması gerektiğini sözlerine ekledi.




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