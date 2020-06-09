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Bakan Pekcan açıkladı! Dev destek geliyor...

09.06.2020 11:49

Son güncelleme : 09.06.2020 12:08
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihtisas serbest bölgeleri modelini hayata geçirdiklerini belirterek, bu bölgeleri kuracak işletici şirketlere yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği vereceklerini bildirdi.



AA

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Ar-Ge ve  teknoloji içeriği yoğun, yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimi ve ihracatını  artırmaya yönelik "İhtisas Serbest Bölgesi" modelini hayata geçirdiklerini  belirtti.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin  Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat hedeflerine katkı  sağlayacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra gelir,  kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunacaklarını ifade eden  Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu bölgeleri kuracak olan işletici şirketlere de yatırım safhasında  taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla azami  10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği vereceğiz. İhtisas serbest bölgelerinde  sağlanacak teşvik ve desteklerin ülkemizin genç ve nitelikli iş gücü, uygun  altyapı ve lojistik avantajları ile birlikte uluslararası yatırımcıları çekmede  önemli katkı sağlamasını hedefliyoruz. Bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet  sunumu imkanları ile donatılacak ihtisas serbest bölgelerimizin hedeflediği ilk  sektörü bilişim sektörü olarak belirledik ve bu amaçla İstanbul İhtisas Serbest  Bölgesi'ni kurduk. Ülkemizde hizmet sektörlerinin özellikle yazılım ve oyun  geliştirme boyutuyla önemli bir ivme kazandığı şu günlerde, sektörde oluşan  dinamizmi, ihtisas serbest bölgeleri modeli ile daha da ivmelendirmeyi  amaçlıyoruz."




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