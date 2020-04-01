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Bakan Pekcan corona ile ilgili gündemi değerlendirdi

01.04.2020 14:47

Son güncelleme : 01.04.2020 14:47
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sırasında talebi artan ürünlerde haksız fiyat artışı uygulayanlarla ilgili Reklam Kurulu`nun gerekçeli kararının yarın Bakanlığın internet sitesinde firma isimleriyle beraber yayımlanacağını bildirdi.



AA

Bakan Pekcan, NTV'de katıldığı programda, Kovid-19'un iç ve dış ticarete etkilerine ilişkin soruları yanıtladı.

İnsan hayatı kadar ekonomik hayatı da etkileyen Kovid-19 salgınının rutinleri ve tüketim alışkanlıklarını da değiştirdiğine dikkati çeken Pekcan, virüsün etkilerinin salgının kontrol altına alındığında tam olarak  görülebileceğini vurguladı.

Pekcan, uluslararası kuruluşların büyüme rakamlarında aşağı yönlü  revizyonlar yaptığına işaret ederek, "Bütün bunlara baktığımız zaman, Türkiye  olarak biz bu yıla gerçekten çok iyi başladık. Ocak-şubat aylarında Çin’in  ihracatı yüzde 17, Norveç’in yüzde 12, Brezilya'nın yüzde 9 düşerken, bizim  ocak-şubat ihracatımız yüzde 4,3 arttı." diye konuştu.

İran ve Irak hudut kapılarının kapanması ile Avrupa'dan gelen  siparişlerin durmasının Türkiye'nin ihracatını etkilediğini belirten Pekcan,  şunları kaydetti:

"Mart ayında bizim İran'a ihracatımızın yüzde 82 azaldığını görüyoruz.  Irak'a ihracat düşüşü yüzde 55-60'lardaydı, aldığımız temassız ticaret  tedbirleriyle bu yüzde 48 oldu. Şoför, dorse, konteyner değişimiyle ticaret günde  200-300 tır iken şu anda 1000'lere çıktık ama 1700'lere ulaşmamız gerekiyor.  İspanya'ya ve İtalya'ya yüzde 40, Fransa’ya yüzde 32,5, Almanya'ya yüzde 14,  Çin'e yüzde 19, İngiltere'ye yüzde 12 azalma var. Bütün bunların ışığında bu ay  ihracatımızda bir miktar düşme göreceğiz ama yüzde 20'lerin altında olacak, yüzde  17 civarlarında bir düşüş bekliyoruz. Yarın kesin rakamları açıklayacağız ama  temassız ticaret ile en kısa zamanda bunu toparlayacağız."

G-20 TİCARET VE YATIRIM BAKANLARI TOPLANTISI

Bakan Pekcan, önceki günlerde gerçekleştirilen G-20 Ticaret ve Yatırım  Bakanları Toplantısı'nda Kovid-19'un ekonomiye etkilerinin masaya yatırıldığını  aktardı.

Toplantıda, korumacılık politikalarından vazgeçilmesi gerektiğini  ifade ettiklerini anlatan Pekcan, şöyle konuştu:

"Adil ve serbest ticaretten yana olduğumuzu her zaman bildirdik, çok  taraflı ticaret sistemine inandığımızı da söyledik, bu doğrultuda görüşlerimizi  paylaştık. Genel olarak da aynı görüşler paylaşıldı. Bunların yanı sıra içinde  bulunduğumuz durumdan ötürü ülkeler bazı ticari tedbirler aldı. En azından  bunların kısa süreli ve şeffaf olması, çok sert olmaması, mümkün olduğunca Dünya  Ticaret Örgütü kurallarına uyulması yönünde ortak bir karar çıktı. İki ay teknik  gruplar çalışacak, iki ay sonra tekrar G-20 Ticaret ve Yatırım Bakanları  Toplantısı yapılacak. Ayrıca, Türkiye olarak, özellikle bu pandemiden göçmenlerin  ve yerlerinden, topraklarından edilmiş insanların olumsuz etkilenmemesinin, bunun  da değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdik."

Pekcan, söz konusu toplantıda, Türkiye'nin "temassız ticaret" çözümünü  anlattıklarını, bunun çok ilgi gördüğünü söyledi.

Hudut kapıları kapandığında ticaret yapmaktan vazgeçmediklerini ve  "temassız dış ticaret" yöntemiyle ihracat ve ithalata devam ettiklerini belirten  Pekcan, tampon bölgelerin bulunduğu alanlarda şoför, dorse ve konteyner değişimi  ile sorunların üstesinden geldiklerini anlattı.

Tampon bölgenin bulunmadığı İran ile ticarette de demir yolu çözümünü  geliştirdiklerine dikkati çeken Pekcan, "Aynı zamanda da Bakü-Tiflis-Kars demir  yolunda şu anda 40 vagonlu bir tren çalışıyor, bunu iki trene çıkarabilecek  durumdayız, yeter ki talep olsun. Üreticilerimizi, ihracatçılarımızı demir yolu  imkanlarımızı kullanmaya davet ediyorum. Aynı şekilde Kapıkule'den Avrupa'ya  demir yolu hattımız var. Burada da yılda 35 bin 800 vagon çıkışını 50 bin vagona  çıkarabilecek durumdayız."

FIRSATÇI FİRMALAR AFİŞE EDİLECEK

Bakan Pekcan, son dönemde fahiş fiyatlara konu olan ürünler ve  firmalarla ilgili denetimlerinin sürdüğünü, daha önce tespit ettikleri şirketlere  Reklam Kurulunca idari para cezası kestiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu ayın 2’sinde bunlarla ilgili Reklam Kurulunun gerekçeli kararı web  sitemizde firma isimleriyle beraber yayınlanacak. 6 bin 558 firmadan savunması ve  yasal süreci tamamlananlar da 14 Nisan’daki Reklam Kurulu toplantısında  değerlendirilecek. Buradaki bütün sonuçları hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem  Hazine ve Maliye Bakanlığı hem de MASAK’la da paylaşıyoruz. Biz maske üreticisi  ve ihracatçısı bir ülkeyiz. Fahiş fiyatla mal satanları cezalandıracağız.  Bakanlık olarak önce sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşımızın maske, tıbbi  ekipman ihtiyacı tedarik edilsin diye bunların ihracatını Sağlık Bakanlığının ön  iznine bağladık. Ancak hem Sağlık Bakanlığına tedarikte bir sıkıntı çıkarmayan ve  fiyatlarda fahiş fiyat uygulamayan, makul fiyattan Bakanlığımızın ve halkın  ulaşımına sunan ihracatçı firmalarımızın da önünü kapatmamamız lazım, çünkü  bunlar bu piyasadaki oyuncular ve inşallah bu pandemi geçecek, bu firmalarımız bu  pazarlarda kalıcı olacaklar yani ikisini birbirinden ayrı değerlendirmemiz  lazım."

Alınan önlemlerle artan fiyatlarda aşağı yönlü bir gidiş olduğuna  dikkati çeken Pekcan, "Türkiye çok şükür gıda konusunda ihracatçı bir ülke,  ihracat fazlası veren bir ülke bunları bu şekilde de değerlendirmemiz lazım, ama  biz gereğini yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, e-ticaret ve kargo teslimatı konusunda herhangi bir  sıkıntı olmadığına dikkati çekerek, Bakanlığın verdikleri hizmetlerde de alınan  önlemler sayesinde herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını söyledi.

ÜNİVERSİTEDE BAZI BÖLÜMLER İÇİN BURS İMKANLARIMIZ VAR

Sanal Ticaret Akademisine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Pekcan, her  vatandaşa hizmet verebilecek kapasitede bir akademi oluşturduklarını vurguladı.

Burada iç ticaretten, şirket kuruluşuna, dış ticaretten girişimciliğe  kadar her konu hakkında bilgi ve eğitimlerin bulunduğuna dikkati çeken Pekcan,  şöyle konuştu:

"Buradan gerek öğrencilerimiz, gerek şu anda evde olan iş  insanlarımızın çok faydalanacağını düşünüyorum. Bu arada üniversiteye hazırlanan  gençlerimiz de var, biz Bakanlık olarak TİM aracılığıyla Türkiye’nin başarılı  olduğu bazı sektörlerde öğrencilerimize burs imkanı da sağlıyoruz. Bu tekstil,  hazır giyime geçen sene 1 milyon liraya yakın, burs imkanı verdik, bu sene maden,  metal, metalurji mühendislerine uygulanacak 1 milyon liralık bir burs imkanımız  var. Deri ürünleri ile ilgili bölümleri seçecek arkadaşlarımıza hem staj imkanı  tanıyoruz hem de stajlarında başarılı olan arkadaşlarımızın iş imkanları da  oluyor."





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