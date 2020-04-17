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Bakan Pekcan teknoloji ihracatçılarıyla görüştü

17.04.2020 13:57

Son güncelleme : 17.04.2020 14:14
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, makina, otomotiv, elektrik, elektronik, savunma, iklimlendirme, gemi, yat sektörleri ihracatçı birlik başkanları ile videokonferans yoluyla görüştü.



AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda yeni tip  corona virüs (Kovid-19) pandemisinin sektörler üzerinde etkileri, sektörün görüş ve önerileri ele alındı.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle zor günler yaşandığını belirterek, “Bugünler birlik  ve beraberliğimizin, dayanışmamızın maksimum noktada olması gereken günler. Sektörlerimizle irtibatımızın sürekliliği önemli. Biz taleplerinizi günü gününe takip ediyoruz.”  ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde faaliyet gösteren ticaret müşavirleri ile  bölgesel olarak hemen her gün videokonferans yöntemiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Pekcan,  şunları kaydetti:

“Yaptığımız görüşmelerden aldığımız bilgi, Singapur, Güney Kore ve Çin gibi ülkelerin artık pandeminin olumsuz etkisinden çıkarak toparlandığı yönünde. Biz ihracatımızın yüzde 55’ini Avrupa kıtasına yapıyoruz ancak Avrupa toparlanana  kadar, bu ülkelere odaklanarak ihracatımızı nasıl arttırabiliriz, neler  yapabiliriz bunun üzerinde çalışmalıyız. Bu doğrultuda sektörle müşterek çalışmalarımız son derece önem taşıyor. Almanya, Avusturya gibi ülkeler de artık  ekonomiyi canlandırmak üzere harekete geçtiler. Bizler de sektörlerimizle beraber nasıl hızlı bir trend ile tekrar ihracat artışına gireriz, neler yapmamız lazım, bu konular üzerine odaklanmalıyız. Bu süreçte ihracatçı sektörlerimizle tam bir koordinasyon içerisinde eylemlerimizi yürütmemiz, yol haritamızı  ve acil eylem  planlarımızı oluşturmamız gerekiyor.“

Pekcan, ayrıca sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetlerini aktifleştirme yönünde çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Bu süreçte tüm ihracatçılar ve sektör temsilcileriyle bir araya geleceklerini belirten Pekcan, “İnşallah, el birliği ile bugünleri atlatarak bir  an önce refaha erişeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.





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