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Bakan Pekcan temassız ticaret çözümünü anlattı

27.03.2020 13:23

Son güncelleme : 27.03.2020 13:32
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "temassız dış ticaret"i hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu çalışmayla bütün dünyaya örnek olacak ciddi başarılar elde ettik. İş dünyamızın da bu güzergahları ve imkanları kullanarak ticarete devam etmelerini istiyorum" dedi.



AA

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında başlatılan "temassız dış ticaret"  uygulamalarını değerlendirdi.

İnsanlığın yakın tarihin en büyük sınavlarından birini verdiğini ifade eden Pekcan, salgının küresel ticaretteki ekonomiyi de olumsuz etkilediğini söyledi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak toplumsal ihtiyaçların temini, tedarik zincirinin sağlanması açısından hudut gümrük kapılarında aldıkları  tedbirlere işaret ederek, devletin tüm imkanlarıyla salgının en az hasarla  atlatılması için vatandaşının yanında olduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak Türkiye'de virüs görülmeden önce diğer bakanlıklarla  koordinasyon halinde ciddi önlemler almaya başladıklarını hatırlatan Pekcan, "Bu  doğrultuda temassız dış ticaret çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve bütün dünyaya  örnek olacak ciddi başarılar elde ettik. İş dünyamızın da bu güzergahları ve  imkanları kullanarak ticarete devam etmelerini istiyorum." diye konuştu.

Zaman zaman "Gürbulak, Esendere, Kapıköy ne zaman açılacak?" gibi  sorular ve talepler geldiğine dikkati çeken Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"1 Mart itibarıyla Irak ile olan yolcu giriş çıkışını kapattık. Ben o  gün 'Ticaret kapanmayacak.' dedim. 'Nasıl yaparız?' dediler, 'Bir çaresini  buluruz.' dedik. Burada, şoför, dorse ve konteyner değiştirme ile bütün güvenlik  ve sağlık tedbirlerini alarak ticareti başarıyla gerçekleştiriyoruz. Önce 200-500  tır idi, 1140 tıra kadar çıktık. İnşallah bunu daha da artırarak devam edeceğiz.  Şoförlerimiz aracı tampon bölgeye götürüyor, orada gerekli tedbirleri alarak  karşı taraftan şoförler geliyor, böyle bir ring kurduk. Araç bizim tampon  bölgemize geldiği zaman dezenfekte ediliyor. Bizim şoförlerimiz aracı teslim  alarak tekrar içeriye giriyorlar. Bu vesileyle Irak ile ticaretimizin tekrar eski  seviyelere gelmesi için çalışıyoruz."

İRAN İLE TİCARETTE "LOKOMOTİF" ÇÖZÜM

İran'a açılan hudut kapılarının da 23 Şubat'ta kapatıldığını  hatırlatan Pekcan, arada bir tampon bölge olmadığı için çözüm arayışına  girdiklerini anlattı. Pekcan, İran'a yılda 130 bin tırın gittiği bilgisini  vererek, "Öncelikle Gürcistan, Azerbaycan ile iletişimlerimizi kurduk. Türkgözü,  Çıldır-Aktaş ve Sarp gümrük kapılarımızın kapasitelerini artırarak buraları 24  saat çalışır hale getirdik. Muhataplarımızla İran üzerinden Orta Asya'ya giden 36  bin tırı bu güzergahtan geçebilir hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Pekcan, salgının olduğu bu dönemde dış ticarette demir yolunun önemine  değinerek, şöyle konuştu:

"Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nu şu anda 2 bin 500 ton kapasite ile  ticaret dünyasının hizmetine açık. Biz bunu talep halinde 6 bin tona  çıkarabiliriz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile de koordinasyon halindeyiz.  Bu dönemde demir yollarına ağırlık vermemiz gerekiyor. İran ile sorunumuzu da  tampon bölgemiz olmadığı için Kapıköy tren yoluyla çözdük. Burada da enteresan  bir çözüm bulduk. Kapıköy'den bizim lokomotiflerimiz treni ittiriyor, İran  sınırına girince de bu ülkedeki lokomotifler treni çekiyor. Sistemi bu şekilde  çalıştırıyoruz. Şu anda 80 vagon (160 tır yükü) hizmete hazır. Bugün itibarıyla  bunu 120 vagona (240 tır yükü) çıkarabilecek durumdayız. Yükü olup kapılar kapalı  diye şikayet edenlere bu hattı kullanmalarını tavsiye ediyoruz."

KAPIKULE'DE ŞOFÖR VE DORSE DEĞİŞİMİYLE TİCARETE DEVAM

Bakan Pekcan, Kapıkule'de de önlemlerini aldıklarını belirterek,  öncelikle Türk tırlarında gümrük sahasının içindeki parklarda araç ve şoför  değişimi yaptıklarını söyledi. Böylelikle Türk şoförlerin 14 gün karantina  sürecinde beklemesini önlediklerini vurgulayan Pekcan, yabancı şoförler için de  Türkiye'ye girerek karantina işlemlerine tabi olup işlerinin aksamaması amacıyla  araç ve şoför değişimini tampon bölgede sağladıklarını anlattı. Pekcan, bu  uygulamayla da 1138 araca ulaştıklarını, bunun sayısını da artıracaklarını dile  getirdi.

İlk uygulamada Kapıkule'de kuyruk olduğunu, daha sonra önlemlerin  işlemesiyle bu kuyruğu azalttıklarını vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

"Orta Avrupa'ya, İtalya'ya, Fransa'ya da bizim ticaretimiz var.  Türkiye'de Pendik, Tuzla, Ambarlı, Yalova, Çeşme ve Mersin limanlarından  İtalya'da Trieste ve Bari, Fransa'da Toulon ve Sete limanlarına araç  gönderiyoruz. İtalya'ya yılda 170 bin, Fransa'ya da yılda 50 bin civarında araç  gidiyor. Bu tedbirler alındığı andan itibaren biz bu araçları feribotlarla  şoförsüz olarak gönderiyoruz. Karşı taraf da çekicisi ve şoförüyle gelen yükü  alıyor. Bu gemilerle gelen mürettebatın limana inişine izin vermiyoruz, boşaltma  sırasında dezenfekte ediyoruz."

Kapıkule'den de bir trenin bulunduğunu, yılda 35 bin 800 vagon  taşıdığını, bunu da en kısa zamanda 50 bin vagon kapasitesine çıkarabilecek  durumda olduklarını ifade eden Pekcan, "Çerkezköy'den de demir yolu hattı vardı,  günde bir kere çalışırdı. Bugün itibarıyla bunu da iki katına çıkardık,  Bulgaristan'a gidecek yükler de bu hat üzerinden gidebilecek durumda. Gerekmesi  halinde Karasu-Köstence hattında yeni bir feribot seferi koyma imkanımız var. Bu  da 400 tır kapasitesine kadar ulaşabilecek durumda." dedi.

Ticaret Bakanlığı olarak toplumsal ihtiyaçların karşılanması, tedarik  zincirinin sağlanması amacıyla her türlü güvenlik önlemini alarak ticaretin  akışını sağlamak için üstün bir gayret sarf ettiklerini dile getiren Pekcan,  gümrük personeline teşekkür ederek, bugünkü başarıların ve özverilerin  unutulmayacağını söyledi.

"HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Pekcan, bir soru üzerine, mart ayı dış ticaret rakamlarının salgın  nedeniyle etkileneceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Rakamları gün gün takip ediyoruz. Temazsız ticaret sayesinde Irak ile  şu anda 1140 tıra ulaştık ama Irak'a ihracatımız yüzde 50 azalmış durumda, İran'a  yüzde 80 azaldı. Toplam dış ticaret açısından bakıldığında bir azalma olacak, en  az olması yönünde çalışıyoruz. Biz aldığımız tedbirlerle, iş dünyamız da paralel  çalışarak bunu ne kadar azaltabiliriz, bu doğrultuda çalışmalarımıza devam  ediyoruz. İş dünyamız bu güzergahları kullanırsa kapasite artırmaya da hazırız.  Kendi tedbirlerimizi alıyoruz. Onlara her açıdan yardımcı olmaya hazırız."

Bakan Pekcan, bu yıla yönelik 190 milyar dolarlık ihracat hedefinin  hatırlatılması üzerine de "İhracatımızda ocak-şubat döneminde ortalama yüzde 4,31  artış vardı. Belki bu ay biraz aşağıda gelecek, inşallah dengeleyebileceğiz. Bu  süreç geçecek, yıl sonuna kadar devam etmesini ummadığımız için biz hedeflerimiz  doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.





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