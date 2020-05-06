GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bakan Varank`tan yatırım ve istihdam mesajı

06.05.2020 13:32

Son güncelleme : 06.05.2020 13:32
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlık tarafından martta düzenlenen teşvik belgeleriyle 27 bin kişilik istihdam oluşturulabilecek, 18 milyar liralık yatırımın önünün açıldığını bildirdi.



AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yatırım teşvik belgelerine ilişkin bilgi verdi.

Bu yılın ilk çeyreğinde öngörülen istihdam ve sabit yatırımların geçen  yıla göre artış gösterdiğini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Martta düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 27 bin istihdam  oluşturacak, 18 milyar liralık yatırımın önü açıldı. İlk çeyrekte öngörülen  istihdam ve sabit yatırımlar geçen seneye göre arttı. Yeni normale geçişte  yatırımlarla elimizi güçlendirip rekabetçiliğimizi artıracağız."

BELGE SAYISI, İSTİHDAM VE SABİT YATIRIMDA ARTIŞ

Bakan Varank, paylaşımında yatırım teşvik belgelerine ilişkin  infografiğe de yer verdi.

Buna göre, mart ayında sabit yatırım tutarı 9,9 milyar lira olan 316  yatırım teşvik belgesine verilen tamamlama vizesiyle 9 bin 652 kişinin bu  firmalarda istihdamı sağlandı. Bu dönemde sabit yatırım tutarı 18 milyar lira  olan 816 yeni yatırım teşvik belgesi verilirken, bu yatırımların  gerçekleştirilmesiyle 27 bin 52 kişinin istihdamı öngörüldü.

Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre verilen yatırım  teşvik belgesi sayısında yüzde 111, öngörülen istihdamda yüzde 72, sabit  yatırımda yüzde 19 artış oldu.

Sektörlere göre dağılımlarına bakıldığında tamamlama vizesi yapılan  yatırımlardan yüzde 70'i hizmetler, yüzde 24'ü imalat, yüzde 4'ü enerji,  diğerleri de tarım ve madencilik sektörlerinde yer aldı. Yatırım teşvik  belgelerinin ise yüzde 60'ı imalat, yüzde 26'sı enerji, yüzde 9'u hizmetler,  yüzde 5'i de tarım ve madencilik sektörleri için düzenlendi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:1799.003
Değişim :  0,27% |  265,05
Açılış :  98.886  
Önceki Kapanış :  98.738  
En Yüksek
99.159 En Düşük
98.069
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 7,81 16.295.916 % 10,00  
KUTPO 13,20 5.373.781 % 10,00  
ARTI 2,20 272.356 % 10,00  
YONGA 15,73 236.359 % 10,00  
POLTK 121,00 117.173 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8354 8,8797 % 0,66  
Frank 7,3092 7,3533 % 0,83  
Riyal 1,9005 1,9100 % 1,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 391 392 3,20  
Cumhuriyet 2.509 2.558 17,90  
Tam 2.582 2.625 22,40  
Yarım 1.260 1.283 10,90  
Çeyrek 628 642 5,50  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru