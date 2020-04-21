GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bakanlık, madencilik sektörünü korumaya yönelik tedbirleri açıkladı

21.04.2020 16:23

Son güncelleme : 21.04.2020 16:23
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle madencilik sektörüne yönelik tedbirler alındığını duyurdu.



AA

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19  salgını kapsamında madencilik sektörüne yönelik alınan tedbirlere yer verildi.

Açıklamada, madenciliğin, sahip olduğu yüksek katma değer ve istihdam  kapasitesiyle üreten ve üreterek büyüyen Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden  olduğu belirtildi.

Kovid-19 salgını süresince yerli üretimin desteklenmesi ve istihdamın  korunması amacıyla madencilik sektörüne yönelik özel tedbirler alındığına işaret  edilen açıklamada, madenciliğin, enerji, imalat ve inşaat sektörleri başta olmak  üzere pek çok sektöre ham madde tedarik eden stratejik bir sektör olduğunun altı  çizildi.

Madencilik sektörünün korunmasının diğer sektörlerdeki üretimin devamı  için de önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda alınan tedbirlere  ilişkin şunlar kaydedildi:

"Madencilerin nisan ayı sonuna kadar vermeleri gereken inceleme  raporu, arama projesi, faaliyet raporu, işletme projesi gibi beyanları  ertelenerek 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Mali yükümlülüklerden devlet  hakkı ve ruhsat bedellerinin ödeme süreleri 28 Aralık 2020 tarihine kadar  ertelendi. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen  depremlerden dolayı bu iller kapsamında doğrudan etkilenen maden ruhsat sahipleri  ve rödovansçıların da vermeleri gereken rapor, proje gibi beyanları da 30 Eylül  2020 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca yapmaları gereken devlet hakkı ve ruhsat  bedeli ödemeleri de 28 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı."






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:0897.315
Değişim :  -1,65% |  -1.630,86
Açılış :  98.368  
Önceki Kapanış :  98.946  
En Yüksek
98.503 En Düşük
97.276
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 12,65 4.193.159 % 10,00  
PETUN 19,05 116.228.845 % 9,99  
KNFRT 10,24 30.301.699 % 9,99  
BIZIM 13,45 80.616.963 % 9,98  
GSRAY 2,54 254.297.577 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5566 8,5995 % -0,52  
Frank 7,1640 7,2071 % 0,33  
Riyal 1,8575 1,8668 % 0,73  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.667 1.668 -27,67  
Altın Gr. 374 374 -3,99  
Cumhuriyet 2.402 2.461 -23,60  
Tam 2.465 2.524 -35,70  
Yarım 1.201 1.232 -11,80  
Çeyrek 602 616 -6,00  
Gümüş.Ons 14,57 14,63 -0,72  
Gümüş Gr. 3,29 3,30 -0,12  
B. Petrol 20,02 20,02 -5,55  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru