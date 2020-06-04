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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

04.06.2020 15:45

Son güncelleme : 04.06.2020 15:45
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 25 milyar 132 milyon lira artarak 3 trilyon 157 milyar 163 milyon liraya çıktı.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan  haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 29 Mayıs ile biten haftada 25 milyar  132 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon  132 milyar 31 milyon liradan 3 trilyon 157 milyar 163 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen  hafta 3 milyar 615 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 gerileyen  bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 970 milyar 222 milyon lira  oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 29 Mayıs ile biten haftada 3  milyar 186 milyon lira artarak 541 milyar 251 milyon liraya çıktı. Söz konusu  kredilerin 211 milyar 265 milyon lirası konut, 7 milyar 148 milyon lirası taşıt  ve 322 milyar 838 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 831  milyon lira artarak 533 milyar 200 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel  kredi kartı alacakları ise yüzde 1,3 artışla 104 milyar 636 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 728 milyon lirası  taksitli, 60 milyar 908 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 29 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 artışla 150  milyar 661 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 105 milyar  250 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 4 milyar 569  milyon lira artarak 674 milyar 575 milyon lira oldu.




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