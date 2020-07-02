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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

02.07.2020 14:30

Son güncelleme : 02.07.2020 14:30
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 26 milyar 280 milyon lira artarak 3 trilyon 247 milyar 74 milyon liraya çıktı.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan  haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 26 Haziran ile biten haftada 26  milyar 280 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 220 milyar 793 milyon  liradan 3 trilyon 247 milyar 74 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen  hafta 22 milyar 488 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 yükselen  bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 70 milyar 510 milyon lira  oldu. 

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 26 Haziran ile biten haftada  13 milyar 123 milyon lira artarak 578 milyar 24 milyon liraya çıktı. Söz konusu  kredilerin 230 milyar 882 milyon lirası konut, 8 milyar 343 milyon lirası taşıt  ve 338 milyar 798 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 158  milyon lira artarak 547 milyar 420 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel  kredi kartı alacakları ise yüzde 3 artışla 113 milyar 16 milyon liraya  çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 48 milyar 585 milyon lirası  taksitli, 64 milyar 431 milyon lirası taksitsiz oldu. 

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 26 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 azalışla 149  milyar 255 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 105 milyar  932 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 110 milyon lira  artarak 705 milyar 985 milyon lira oldu.




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